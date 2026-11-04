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4 ноября, 23:55
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Когда нет света и газа: сытный ужин с кус-кусом, тунцом и фасолью за 10 минут из термоса

Лилия Имбировская-Сиваковская

Во время длительных отключений электричества и отсутствия газа самое главное – иметь под рукой проверенный рецепт, который не требует приготовления на плите, но при этом позволяет приготовить полноценный, теплый и сбалансированный ужин. Идеальным решением для таких условий становится мелкий кус-кус.

В отличие от гречки или риса, этой крупе не нужен огонь, ведь она полностью доходит до готовности всего за 5 – 7 минут под крышкой от обычного кипятка из термоса.

Сочетание измельченного тунца в собственном соку и консервированной фасоли создает насыщенную мясную текстуру, а сушеные травы, свежий лук и ложка растительного масла полностью скрывают походный характер блюда.

Как приготовить кус-кус с тунцом?

  • Время: 10 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты: 
– 1 стакан сухой крупы кус-кус; 
– 1 стакан горячей воды из термоса; 
– 1 банка консервированного тунца кусочками или в собственном соку;
– 1 банка консервированной красной или белой фасоли; 
овощи и заправка: 
– 1 небольшая луковица; 
– 2 столовые ложки растительного масла; 
– 1 чайная ложка лимонного сока или яблочного уксуса; 
– 1/2 чайной ложки каменной соли; 
– 1/2 чайной ложки сушеного базилика или смеси трав; 
– щепотка черного молотого перца.

Приготовление:

  1. Сухой кус-кус насыпьте в глубокую керамическую миску или кастрюлю, добавьте соль, сушеный базилик, черный перец и 1 столовую ложку масла.
  2. Залейте крупу 1 стаканом горячей кипяченой воды из термоса в точном соотношении 1 к 1, быстро перемешайте вилкой, плотно накройте сверху крышкой или тарелкой и оставьте постоять на 7 минут для полного набухания зерен.
  3. Пока крупа запаривается, мелко нарежьте небольшую луковицу кубиками, сложите в чашку, сбрызните 1 чайной ложкой лимонного сока или уксуса и размягчите пальцами, чтобы убрать излишнюю горечь.
  4. Из банки с фасолью полностью слейте рассол, а банку с тунцом откройте и слегка раздавите рыбу вилкой прямо в банке.
  5. Снимите крышку с запаренного кус-куса и тщательно взбейте массу вилкой, поднимая слой крупы со дна вверх, чтобы зерна легко отделялись друг от друга и стали рассыпчатыми.
  6. Добавьте к теплой крупе промытую консервированную фасоль, подготовленный тунец вместе с остатками его сока, маринованный лук и влейте еще 1 столовую ложку ароматного масла.
  7. Аккуратно перемешайте все компоненты столовой ложкой до равномерного распределения рыбы и фасоли, попробуйте блюдо на солевой баланс и подавайте к столу теплым сразу после приготовления.