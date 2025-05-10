Вы растрогаете маму до слез: подборка блюд ко Дню матери, которые точно понравятся родным

На День матери следует позаботиться не только о подарке, но и вкусном угощении. Каждый может порадовать маму оригинальными блюдами, которые придутся им по вкусу.

Блюда, приготовленные с заботой и сердцем, не только принесут радость маме, но и наполнят дом теплом и комфортом, сообщает 24 Канал. День матери – идеальный момент, чтобы продемонстрировать свои кулинарные таланты и порадовать маму чем-то особенным. К теме Лучший подарок – это забота: 5 рецептов вкусных десертов на День матери Салат с авокадо и моцареллой Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 50 граммов салатной смеси;

– 2 помидора;

– 1 авокадо;

– 120 граммов сыра моцарелла;

– 2 столовые ложки черных оливок;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

для соуса:

– 5 столовых ложек греческого йогурта;

– 2 столовые ложки винного уксуса;

– 2 веточки тимьяна;

– соль, перец. Приготовление: Смешайте сливки с винным уксусом, добавьте тимьян, немного соли и перца по вкусу. Авокадо разрежьте пополам, уберите косточку и ложкой выньте мягкую серединку. Порежьте ее кубиками и сбрызните лимонным соком, чтобы авокадо не потемнел. Разложите листья салата на большую тарелку. Поверх выложите кусочки помидоров, оливки, нарезанные кубики авокадо и моцареллу. Полейте все приготовленным соусом. Салат прекрасно подходит как самостоятельное блюдо или с любимым хлебом. Запеченный батат Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 800 граммов сладкого картофеля;

– 80 граммов сушеных помидоров (в масле);

– 100 граммов сыра фета;

– 50 граммов сыра Гауда;

– 50 граммов кетчупа;

– специи: перец, тимьян, сушеные помидоры с чили. Приготовление: Разогрейте духовку до 190 градусов. Хорошо вымойте батат и сделайте несколько проколов вилкой. Оберните каждый клубень в фольгу и запекайте примерно 50 минут, пока батат не станет мягким. Тем временем нарежьте вяленые помидоры тонкой соломкой, фету – на мелкие кубики, а твердый сыр натрите на терке. В миске соедините фету, кетчуп, измельченные вяленые помидоры и любимые специи - все тщательно перемешайте. Готовый сладкий картофель осторожно разрежьте пополам, выньте часть мякоти, оставив края толщиной 1 – 2 сантиметра. Мякоть добавьте к творожной массе и хорошо перемешайте. Наполните каждую половинку батата начинкой, сверху щедро посыпьте тертым сыром. Выложите фаршированные половинки на противень и запекайте еще до 20 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Свиная шея запеченная в винном соусе Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 килограмм свиной шеи;

– 2 столовые ложки сала или растительного масла;

– 1 стакан белого сухого вина;

– 1 стакан бульона;

– 1 большая луковица;

– горсть изюма;

– 2 столовые ложки измельченных грецких орехов;

– пол чайной ложки сушеного шалфея;

– соль и перец по вкусу. Приготовление: Промытую свиную шейку выложите на сито и залейте кипятком. Обсушите и натрите солью, перцем и шалфеем.

Изюм промойте и залейте несколькими ложками вина, оставьте на 40 минут. На сковороде разогрейте сало, выложите мясо и обжарьте его со всех сторон. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку, добавьте вино и бульон – по пол стакана. Затем добавьте изюм, нарезанный кубиками лук и измельченные орехи. Запекайте до готовности, добавив оставшийся бульон и вино. Подавайте мягкое мясо, нарезанное ломтиками и политое выпаренным соусом. Подделка или нет: почему творог становится розовым и что это значит.