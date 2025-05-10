Вы растрогаете маму до слез: подборка блюд ко Дню матери, которые точно понравятся родным
На День матери следует позаботиться не только о подарке, но и вкусном угощении. Каждый может порадовать маму оригинальными блюдами, которые придутся им по вкусу.
Блюда, приготовленные с заботой и сердцем, не только принесут радость маме, но и наполнят дом теплом и комфортом, сообщает 24 Канал. День матери – идеальный момент, чтобы продемонстрировать свои кулинарные таланты и порадовать маму чем-то особенным.
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Салат с авокадо и моцареллой
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 50 граммов салатной смеси;
– 2 помидора;
– 1 авокадо;
– 120 граммов сыра моцарелла;
– 2 столовые ложки черных оливок;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
для соуса:
– 5 столовых ложек греческого йогурта;
– 2 столовые ложки винного уксуса;
– 2 веточки тимьяна;
– соль, перец.
Приготовление:
Смешайте сливки с винным уксусом, добавьте тимьян, немного соли и перца по вкусу. Авокадо разрежьте пополам, уберите косточку и ложкой выньте мягкую серединку. Порежьте ее кубиками и сбрызните лимонным соком, чтобы авокадо не потемнел.
Разложите листья салата на большую тарелку. Поверх выложите кусочки помидоров, оливки, нарезанные кубики авокадо и моцареллу. Полейте все приготовленным соусом.
Салат прекрасно подходит как самостоятельное блюдо или с любимым хлебом.
Запеченный батат
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 800 граммов сладкого картофеля;
– 80 граммов сушеных помидоров (в масле);
– 100 граммов сыра фета;
– 50 граммов сыра Гауда;
– 50 граммов кетчупа;
– специи: перец, тимьян, сушеные помидоры с чили.
Приготовление:
Разогрейте духовку до 190 градусов. Хорошо вымойте батат и сделайте несколько проколов вилкой. Оберните каждый клубень в фольгу и запекайте примерно 50 минут, пока батат не станет мягким.
Тем временем нарежьте вяленые помидоры тонкой соломкой, фету – на мелкие кубики, а твердый сыр натрите на терке. В миске соедините фету, кетчуп, измельченные вяленые помидоры и любимые специи - все тщательно перемешайте.
Готовый сладкий картофель осторожно разрежьте пополам, выньте часть мякоти, оставив края толщиной 1 – 2 сантиметра. Мякоть добавьте к творожной массе и хорошо перемешайте.
Наполните каждую половинку батата начинкой, сверху щедро посыпьте тертым сыром. Выложите фаршированные половинки на противень и запекайте еще до 20 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.
Свиная шея запеченная в винном соусе
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм свиной шеи;
– 2 столовые ложки сала или растительного масла;
– 1 стакан белого сухого вина;
– 1 стакан бульона;
– 1 большая луковица;
– горсть изюма;
– 2 столовые ложки измельченных грецких орехов;
– пол чайной ложки сушеного шалфея;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Промытую свиную шейку выложите на сито и залейте кипятком. Обсушите и натрите солью, перцем и шалфеем.
Изюм промойте и залейте несколькими ложками вина, оставьте на 40 минут.
- На сковороде разогрейте сало, выложите мясо и обжарьте его со всех сторон.
- Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку, добавьте вино и бульон – по пол стакана.
- Затем добавьте изюм, нарезанный кубиками лук и измельченные орехи.
- Запекайте до готовности, добавив оставшийся бульон и вино.
- Подавайте мягкое мясо, нарезанное ломтиками и политое выпаренным соусом.
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