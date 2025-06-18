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18 июня, 10:45
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Шашлык не обязателен: что приготовить на День пикника

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • 18 июня отмечают День пикника.
  • Можно насладиться вкусными блюдами на природе без особой подготовки.

18 июня в мире отмечают День пикника. Это прекрасная возможность выбраться с родными на природу и провести время вместе.

Секрет удачного пикника – хорошая компания и вкусные блюда. 24 Канал предлагает подборку рецептов, с которыми можно отправляться на природу даже без особой подготовки.

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Рецепт куриных голеней

  • Время: 2 часа
  • Порции: 4

Ингредиенты:
– 8 куриных голеней;
– 2 столовые ложки паприки;
– 1 чайная ложка соли;
– 2 столовые ложки майонеза;
– 3 – 4 зубчика чеснока.

Приготовление:

  1. Хорошо промойте куриные голени под проточной водой, затем обсушите их бумажными полотенцами.

  2. Переложите мясо в глубокую миску или контейнер.

  3. Для маринада смешайте соль, майонез и молотую паприку, добавьте измельченный чеснок и тщательно перемешайте до однородности.

  4. Обмажьте голени полученной смесью, накройте миску пищевой пленкой и поставьте в холодильник минимум на 1 час.

  5. После маринования выложите голени на решетку гриля или духовки. Обжаривайте до румяной корочки и полной готовности.

Рецепт грибов на решетке

  • Время: 60 минут
  • Порции: 3 – 4

Ингредиенты:
– 500 граммов шампиньонов;
– 2 столовые ложки майонеза;
– 1 столовая ложка эстрагона;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Грибы тщательно промойте под водой и очистите от кожуры.

  2. Сложите шампиньоны в большую миску, добавьте любимые специи и майонез.

  3. Хорошо перемешайте грибы руками, чтобы маринад равномерно покрыл каждый гриб.

  4. Накройте миску пищевой пленкой и оставьте в холодильнике мариноваться примерно на 40 минут.

  5. После маринования выложите шампиньоны на решетку и жарьте до румяности и мягкости.

Рецепт картофеля на шампуре

  • Время: 60 минут
  • Порции: 3 – 4

Ингредиенты:
– 500 граммов картофеля;
– соль по вкусу;
– 1 столовая ложка розмарина;
– 2 столовые ложки растительного масла.

Приготовление:

  1. Картофель хорошо промойте под проточной водой, после чего вытрите насухо бумажным полотенцем.

  2. Нарежьте клубни кружочками средней толщины и сложите в большую миску.

  3. Полейте картофель растительным маслом, добавьте сухой розмарин и соль. Хорошо перемешайте руками, чтобы каждый кусочек был равномерно покрыт специями.

  4. Насадите кружочки на шампуры.

  5. Обжаривайте на мангале до появления золотистой корочки и мягкости внутри.

Лаваш с моцареллой на сетке

  • Время: 20 минут
  • Порции: 5

Ингредиенты:
– 300 граммов лаваша;
– 200 граммов моцареллы.

Приготовление:

  1. Разрежьте лаваш на квадраты размером примерно 12 на 12 сантиметров или чуть больше, все зависит от того, какого размера у вас лаваш.

  2. Моцареллу натрите на крупной терке.

  3. На каждый кусочек лаваша выложите немного натертого сыра и заверните в форме трубочки.

  4. Сложите рулетики на решетку гриля.

  5. Жарьте на мангале до появления румяной, хрустящей корочки.

Рецепт овощей с хумусом

  • Время: 20 минут
  • Порции: 4 – 5

Ингредиенты:
– помидоры;
– огурцы;
– редиска;
– сладкий перец;
– морковь;
– зеленый лук.

Приготовление:

  1. Хорошо вымойте все овощи и нарежьте их в удобной для вас форме.

  2. Сложите подготовленные овощи в контейнер или на тарелку.

  3. Подавайте вместе с хумусом как легкую закуску или перекус.

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