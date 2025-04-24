Когда в холодильнике пусто, а в магазин идти нет сил: сытное блюдо, которое спасет каждого

Иногда день выпадает настолько тяжелым, что забываешь об ужине. Если пришли домой, а в холодильнике пусто, это не значит, что на столе не будет вкусного и сытного блюда.

Фритатта – это та опция, которая всегда придет на помощь. Можете не беспокоиться об ингредиентах – они точно есть в вашем холодильнике. Как ее приготовить – рассказывает 24 Канал.

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Рецепт фритатты

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 или 3 картофелины;

– 1 луковица;

– 5 яиц;

– соль и перец по вкусу;

– можно также добавить любые овощи или зелень.

Приготовление:

Картофель нарезаем полумесяцами, а лук - тонкими полукольцами. В сковороду наливаем щедрую порцию масла и хорошо ее разогреваем на сильном огне. Тем временем разбиваем яйца в глубокую миску, добавляем соль и взбиваем их венчиком до легкой пены. Как только масло нагреется, выкладываем в сковороду картофель и лук. Обжариваем до появления румяной корочки. Когда овощи станут золотистыми, сливаем избыточное масло – оно больше не понадобится. Заливаем овощи взбитыми яйцами, уменьшаем огонь до умеренного. Накрываем сковородку крышкой или перевернутой тарелкой и даем блюду "схватиться" – яйца должны хорошо объединиться с картофелем и луком. Когда нижний слой зарумянится, аккуратно переворачиваем фриттатту, чтобы подрумянить другую сторону. Через несколько минут блюдо готово – перекладываем его на тарелку. Для лучшего вкуса посыпаем свежемолотым черным перцем – с ним блюдо получается еще ароматнее и вкуснее.

Приятного аппетита!

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