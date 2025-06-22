Почему на Ивана купала надо приготовить вареники с вишнями: рецепт, от которого все в восторге
- Украина вскоре будет праздновать Ивана Купала.
- Вареники с вишнями являются традиционным блюдом для этого праздника.
Уже скоро Украина будет праздновать Ивана Купала. И вареники с вишнями непременно должны быть атрибутом праздничного действа.
Вишни – одни из первых летних плодов, поэтому наши предки внесли их как обязательный элемент празднования Ивана Купала. 24 Канал предлагает не нарушать традиции и приготовить невероятные вареники с вишнями по рецепту портала Shuba.
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Рецепт вареников с вишней по рецепту любимицы хозяек Лилии Цветок
- Время: 2 часа 30 минут
- Порций: 5
Ингредиенты:
тесто:
– 500 граммов муки;
– 500 граммов семолы;
– 700 миллилитров кипятка;
– 50 миллилитров растительного масла;
– 10 граммов соли;
начинка:
– вишня по вкусу;
– сахар по вкусу.
Приготовление:
Соедините всю муку в глубокой миске, влейте 600 миллилитров горячей воды и добавьте масло. Остальной кипяток подливайте постепенно, ориентируясь на мягкость теста.
Добавьте соль, домесите тесто до однородности, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник, чтобы полностью остыло.
Для начинки подготовьте вишни: хорошо промойте, удалите косточки, присыпьте сахаром и немного подморозьте, чтобы начинка не текла во время лепки.
Тесто тонко раскатайте, вырежьте круги и сформируйте вареники с вишней.
Отварите в кипящей подсоленной воде до готовности. Подавайте со сметаной или по своему вкусу.
Приятного аппетита!
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