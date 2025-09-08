Что приготовить из фарша: 3 рецепта на каждый день
- Эти рецепты с фаршем станут вашим спасением на каждый день.
- Блюда с фаршем не только простые, но и изящные, поэтому вы можете подавать их к праздничному столу.
Если вы купили фарш – вкусное блюдо уже практически на вашем столе. С этими рецептами вы начнете покупать молотое мясо значительно чаще.
Фарш – это универсальный основной ингредиент, с которым можно приготовить очень вкусные блюда. 24 Канал предлагает несколько рецептов с разными видами мяса, которые точно стоит попробовать воспроизвести.
Что вкусного приготовить из фарша?
Мясные ежики
- Время: 50 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 1 кабачок;
– пол моркови;
– 300 граммов куриного фарша;
– соль и специи по вкусу.
Приготовление:
- Морковь и кабачок натираем на крупной терке.
- Смешиваем измельченные овощи с куриным фаршем, добавляем соль и любимые специи.
- Формируем небольшие овальные котлетки - "ежики".
- Выкладываем их на противень, застеленный пергаментной бумагой, и запекаем в духовке при 190 градусах примерно 30 – 40 минут.
- Подаем с гарниром или свежим салатом.
Классический болоньезе
- Время: 2 часа
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 230 граммов говяжьего фарша;
– 60 граммов панчетты;
– 40 миллилитров оливкового масла;
– половина лука;
– 1 морковь;
– 1 стебель сельдерея;
– полстакана красного сухого вина;
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– полстакана воды;
– 240 миллилитров говяжьего бульона;
– 450 пасты тальятеле;
– сыр, соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Морковь, лук и сельдерей очищаем и нарезаем мелкими кусочками.
- Панчету или грудинку режем маленькими кубиками.
- Обжариваем все вместе с маслом, пока лук не станет золотистым.
- Добавляем мясной фарш и готовим, пока он хорошо не подрумянится.
- Вливаем вино и оставляем соус кипеть до тех пор, пока жидкость не испарится.
- Добавляем томатную пасту, разведенную в воде, немного бульона, подсаливаем и перчим по вкусу.
- Тушим на слабом огне примерно 2 часа, иногда перемешивая и подливая бульон. Соус должен стать густым и ароматным.
- Отвариваем пасту согласно инструкции на упаковке.
- Подаем болоньезе вместе с пастой, посыпав щедро тертым пармезаном.
Мясной рулет с пивом
- Время: 50 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 600 граммов телячьего фарша;
– 300 миллилитров пива;
– 1 яйцо;
– 100 граммов ветчины;
– 80 граммов тертого пармезана;
– 2 зубчика чеснока;
– соль, перец и смесь трав по вкусу;
– 30 миллилитров подсолнечного масла.
Приготовление:
- Фарш перекладываем в миску, добавляем яйцо, измельченную ветчину, натертый пармезан, травы, соль и перец.
- Тщательно перемешиваем до однородности и формируем мясной рулет.
- В форму, пригодную и для запекания, и для плиты, наливаем масло, добавляем измельченный чеснок и ароматные травы.
- Выкладываем рулет и обжариваем его на среднем огне со всех сторон в течение 10 – 15 минут.
- Затем подсаливаем, вливаем пиво и даем жидкости выпариться.
- После этого ставим форму с рулетом в разогретую до 190 градусов духовку на 30 минут.
- В процессе готовки поливаем мясо соком, который выделяется. Когда блюдо будет готово, оставляем его немного остыть, нарезаем кусочками и подаем к столу.
Приятного аппетита!