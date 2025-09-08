Если вы купили фарш – вкусное блюдо уже практически на вашем столе. С этими рецептами вы начнете покупать молотое мясо значительно чаще.

Фарш – это универсальный основной ингредиент, с которым можно приготовить очень вкусные блюда. 24 Канал предлагает несколько рецептов с разными видами мяса, которые точно стоит попробовать воспроизвести. Что вкусного приготовить из фарша? Мясные ежики Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 1 кабачок;

– пол моркови;

– 300 граммов куриного фарша;

– соль и специи по вкусу. Приготовление: Морковь и кабачок натираем на крупной терке. Смешиваем измельченные овощи с куриным фаршем, добавляем соль и любимые специи. Формируем небольшие овальные котлетки - "ежики". Выкладываем их на противень, застеленный пергаментной бумагой, и запекаем в духовке при 190 градусах примерно 30 – 40 минут. Подаем с гарниром или свежим салатом. Классический болоньезе Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 4 Ингредиенты:

– 230 граммов говяжьего фарша;

– 60 граммов панчетты;

– 40 миллилитров оливкового масла;

– половина лука;

– 1 морковь;

– 1 стебель сельдерея;

– полстакана красного сухого вина;

– 2 столовые ложки томатной пасты;

– полстакана воды;

– 240 миллилитров говяжьего бульона;

– 450 пасты тальятеле;

– сыр, соль и перец по вкусу. Приготовление: Морковь, лук и сельдерей очищаем и нарезаем мелкими кусочками. Панчету или грудинку режем маленькими кубиками. Обжариваем все вместе с маслом, пока лук не станет золотистым. Добавляем мясной фарш и готовим, пока он хорошо не подрумянится. Вливаем вино и оставляем соус кипеть до тех пор, пока жидкость не испарится. Добавляем томатную пасту, разведенную в воде, немного бульона, подсаливаем и перчим по вкусу. Тушим на слабом огне примерно 2 часа, иногда перемешивая и подливая бульон. Соус должен стать густым и ароматным. Отвариваем пасту согласно инструкции на упаковке. Подаем болоньезе вместе с пастой, посыпав щедро тертым пармезаном. Мясной рулет с пивом Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 600 граммов телячьего фарша;

– 300 миллилитров пива;

– 1 яйцо;

– 100 граммов ветчины;

– 80 граммов тертого пармезана;

– 2 зубчика чеснока;

– соль, перец и смесь трав по вкусу;

– 30 миллилитров подсолнечного масла. Приготовление: Фарш перекладываем в миску, добавляем яйцо, измельченную ветчину, натертый пармезан, травы, соль и перец. Тщательно перемешиваем до однородности и формируем мясной рулет. В форму, пригодную и для запекания, и для плиты, наливаем масло, добавляем измельченный чеснок и ароматные травы. Выкладываем рулет и обжариваем его на среднем огне со всех сторон в течение 10 – 15 минут. Затем подсаливаем, вливаем пиво и даем жидкости выпариться. После этого ставим форму с рулетом в разогретую до 190 градусов духовку на 30 минут. В процессе готовки поливаем мясо соком, который выделяется. Когда блюдо будет готово, оставляем его немного остыть, нарезаем кусочками и подаем к столу. Приятного аппетита!