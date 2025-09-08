Фарш – це універсальний основний інгредієнт, з яким можна приготувати дуже смачні страви. 24 Канал пропонує кілька рецептів з різними видами мʼяса, які точно варто спробувати відтворити.

Що смачного приготувати з фаршу?

Мʼясні їжачки

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 1 кабачок;
– пів моркви;
– 300 грамів курячого фаршу;
– сіль та спеції до смаку.

Приготування:

  1. Моркву та кабачок натираємо на великій тертці.
  2. Змішуємо подрібнені овочі з курячим фаршем, додаємо сіль і улюблені спеції.
  3. Формуємо невеликі овальні котлетки — "їжачки".
  4. Викладаємо їх на деко, застелене пергаментним папером, і запікаємо в духовці при 190 градусах приблизно 30 – 40 хвилин.
  5. Подаємо з гарніром чи свіжим салатом.

Класичний болоньєзе

  • Час: 2 години
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 230 грамів яловичого фаршу;
– 60 грамів панчети;
– 40 мілілітрів оливкової олії;
– половина цибулі;
– 1 морква;
– 1 стебло селери;
– пів склянки червоного сухого вина;
– 2 столові ложки томатної пасти;
– пів склянки води;
– 240 мілілітрів яловичого бульйону;
– 450 пасти тальятеле;
– сир, сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Моркву, цибулю та селеру очищаємо й нарізаємо дрібними шматочками.
  2. Панчету або грудинку ріжемо маленькими кубиками.
  3. Обсмажуємо все разом з олією, доки цибуля не стане золотистою.
  4. Додаємо м’ясний фарш і готуємо, поки він добре не підрум’яниться.
  5. Вливаємо вино й залишаємо соус кипіти доти, поки рідина не випарується.
  6. Додаємо томатну пасту, розведену у воді, трохи бульйону, підсолюємо й перчимо до смаку.
  7. Тушкуємо на слабкому вогні приблизно 2 години, інколи перемішуючи й підливаючи бульйон. Соус повинен стати густим та ароматним.
  8. Відварюємо пасту згідно з інструкцією на упаковці.
  9. Подаємо болоньєзе разом із пастою, посипавши щедро тертим пармезаном.

Мʼясний рулет з пивом

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 600 грамів телячого фаршу;
– 300 мілілітрів пива;
– 1 яйце;
– 100 грамів шинки;
– 80 грамів тертого пармезану;
– 2 зубчики часнику;
– сіль, перець та суміш трав до смаку;
– 30 мілілітрів соняшникової олії.

Приготування:

  1. Фарш перекладаємо у миску, додаємо яйце, подрібнену шинку, натертий пармезан, трави, сіль та перець.
  2. Ретельно перемішуємо до однорідності й формуємо м’ясний рулет.
  3. У форму, придатну і для запікання, і для плити, наливаємо олію, додаємо подрібнений часник та ароматні трави.
  4. Викладаємо рулет і обсмажуємо його на середньому вогні з усіх боків протягом 10 – 15 хвилин.
  5. Потім підсолюємо, вливаємо пиво й даємо рідині випаруватися.
  6. Після цього ставимо форму з рулетом у розігріту до 190 градусів духовку на 30 хвилин.
  7. У процесі готування поливаємо м’ясо соком, який виділяється. Коли страва буде готова, залишаємо її трохи охолонути, нарізаємо шматочками та подаємо до столу.

Смачного!