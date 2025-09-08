Фарш – это универсальный основной ингредиент, с которым можно приготовить очень вкусные блюда. 24 Канал предлагает несколько рецептов с разными видами мяса, которые точно стоит попробовать воспроизвести.

Что вкусного приготовить из фарша?

Мясные ежики

  • Время: 50 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 1 кабачок;
– пол моркови;
– 300 граммов куриного фарша;
– соль и специи по вкусу.

Приготовление:

  1. Морковь и кабачок натираем на крупной терке.
  2. Смешиваем измельченные овощи с куриным фаршем, добавляем соль и любимые специи.
  3. Формируем небольшие овальные котлетки - "ежики".
  4. Выкладываем их на противень, застеленный пергаментной бумагой, и запекаем в духовке при 190 градусах примерно 30 – 40 минут.
  5. Подаем с гарниром или свежим салатом.

Классический болоньезе

  • Время: 2 часа
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 230 граммов говяжьего фарша;
– 60 граммов панчетты;
– 40 миллилитров оливкового масла;
– половина лука;
– 1 морковь;
– 1 стебель сельдерея;
– полстакана красного сухого вина;
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– полстакана воды;
– 240 миллилитров говяжьего бульона;
– 450 пасты тальятеле;
– сыр, соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Морковь, лук и сельдерей очищаем и нарезаем мелкими кусочками.
  2. Панчету или грудинку режем маленькими кубиками.
  3. Обжариваем все вместе с маслом, пока лук не станет золотистым.
  4. Добавляем мясной фарш и готовим, пока он хорошо не подрумянится.
  5. Вливаем вино и оставляем соус кипеть до тех пор, пока жидкость не испарится.
  6. Добавляем томатную пасту, разведенную в воде, немного бульона, подсаливаем и перчим по вкусу.
  7. Тушим на слабом огне примерно 2 часа, иногда перемешивая и подливая бульон. Соус должен стать густым и ароматным.
  8. Отвариваем пасту согласно инструкции на упаковке.
  9. Подаем болоньезе вместе с пастой, посыпав щедро тертым пармезаном.

Мясной рулет с пивом

  • Время: 50 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 600 граммов телячьего фарша;
– 300 миллилитров пива;
– 1 яйцо;
– 100 граммов ветчины;
– 80 граммов тертого пармезана;
– 2 зубчика чеснока;
– соль, перец и смесь трав по вкусу;
– 30 миллилитров подсолнечного масла.

Приготовление:

  1. Фарш перекладываем в миску, добавляем яйцо, измельченную ветчину, натертый пармезан, травы, соль и перец.
  2. Тщательно перемешиваем до однородности и формируем мясной рулет.
  3. В форму, пригодную и для запекания, и для плиты, наливаем масло, добавляем измельченный чеснок и ароматные травы.
  4. Выкладываем рулет и обжариваем его на среднем огне со всех сторон в течение 10 – 15 минут.
  5. Затем подсаливаем, вливаем пиво и даем жидкости выпариться.
  6. После этого ставим форму с рулетом в разогретую до 190 градусов духовку на 30 минут.
  7. В процессе готовки поливаем мясо соком, который выделяется. Когда блюдо будет готово, оставляем его немного остыть, нарезаем кусочками и подаем к столу.

Приятного аппетита!