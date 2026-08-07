Съедят за минуту и попросят добавки: 3 фантастических блюда из кабачков, о которых вы не знали
В августе кабачки особенно вкусные, недорогие и очень универсальные, но именно их сочность часто портит текстуру блюд. Поэтому главный секрет удачных рецептов – правильно удалить лишнюю влагу и выбрать удобный способ приготовления.
В этой простой подборке вы обязательно найдете рецепт, который станет главной находкой лета. Скорее берите кабачок и давайте экспериментировать!
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью
Это один из самых простых способов использовать кабачки без лишних хлопот. Блюдо получается нежным внутри и румяным сверху.
- Время приготовления: 50 – 60 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 средних кабачка;
– 150 граммов твердого сыра;
– 2 яйца;
– 3 столовые ложки сметаны;
– 2 столовые ложки муки;
– укроп или петрушка;
– соль;
– черный молотый перец;
– сливочное масло для формы.
Приготовление:
- Натрите кабачки на большой терке, немного посолите и оставьте примерно на 10 минут.
- Хорошо отожмите лишнюю жидкость.
- Отдельно взбейте яйца со сметаной, добавьте муку, натертый сыр и измельченную зелень.
- Смешайте полученную смесь с кабачками, приправьте солью и перцем.
- Смажьте форму сливочным маслом, выложите массу и разровняйте поверхность.
- Выпекайте примерно 35 – 40 минут при температуре 180 градусов до появления румяной корочки.
- Перед подачей дайте запеканке постоять 5 – 10 минут.
Кабачковые лодочки с курицей
Фаршированные кабачки выглядят эффектно, но готовятся без сложных манипуляций. Куриное филе делает их сытными, а овощи придают легкость.
- Время: 45 – 50 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 больших кабачка;
– 300 граммов куриного филе;
– 1 помидор;
– 100 граммов твердого сыра;
– 1 луковица;
– 2 зубчика чеснока;
– растительное масло;
– соль;
– паприка;
– черный перец.
Приготовление:
- Разрежьте кабачки вдоль пополам и ложкой аккуратно удалите часть мякоти, формируя лодочки.
- Нарежьте куриное филе, лук и мякоть кабачков мелкими кубиками.
- Сначала обжарьте лук, затем добавьте мясо, а через несколько минут – мякоть кабачков и измельченный чеснок.
- В конце добавьте специи и нарезанный помидор.
- Наполните половинки кабачков готовой начинкой.
- Сверху посыпьте тертым сыром и запекайте около 30 минут при температуре 190 градусов.
- Подавайте со сметанным или йогуртовым соусом, по желанию украсив зеленью.
Кабачки в хрустящем сырном кляре
Это вариант для быстрой горячей закуски. Сыр в кляре придает аромат и помогает лучше держаться на кусочках кабачка.
- Время приготовления: 20 минут
- Порций: 2 – 3
Ингредиенты:
– 2 молодых кабачка;
– 2 яйца;
– 70 граммов твердого сыра;
– 4 столовые ложки муки;
– 1 чайная ложка сушеного чеснока;
– соль;
– перец;
– растительное масло.
Приготовление:
- Нарежьте кабачки кружочками толщиной около 1 сантиметра.
- Для кляра смешайте яйца, тертый сыр, муку и специи до однородной консистенции.
- Окуните каждый кусочек в сырную смесь и выложите на хорошо разогретую сковороду.
- Обжаривайте по 3 – 4 минуты с каждой стороны до появления румяной корочки.
- Подавайте сразу после приготовления вместе с соусом из греческого йогурта, укропа и чеснока.
Почему кабачки так хорошо сочетаются в этих блюдах
Кабачок обладает нежным вкусом, поэтому легко сочетается с сыром, зеленью, чесноком и специями. Именно поэтому он одинаково хорошо подходит и для запеканки, и для лодочек, и для кляра.
Есть и еще один интересный нюанс: кабачок как культурная форма – относительно молодой овощ. Первое описание кабачка как культурной формы появилось примерно в 1900 году, а его происхождение связывают с Италией, в частности с районом Милана, сообщает USDA.
Ученые также отмечают, что кабачки почти всегда имеют кустовой, а не ползучий тип роста. Это считается признаком недавней селекции.