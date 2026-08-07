У цій простій добірці ви точно знайдете рецепт, який стане головною знахідкою літа. Мерщій беріть кабачок та нумо експериментувати!

Кабачкова запіканка із сиром та зеленню

Це один із найпростіших способів використати кабачки без зайвих клопотів. Страва виходить ніжною всередині й рум’яною зверху.

Час: 50 – 60 хвилин

50 – 60 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 середні кабачки;

– 150 грамів твердого сиру;

– 2 яйця;

– 3 столові ложки сметани;

– 2 столові ложки борошна;

– кріп або петрушка;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– вершкове масло для форми.

Приготування:

Натріть кабачки на великій тертці, трохи посоліть і залиште приблизно на 10 хвилин. Добре відтисніть зайву рідину. Окремо збийте яйця зі сметаною, додайте борошно, натертий сир і подрібнену зелень. З’єднайте суміш із кабачками, приправте сіллю та перцем. Змастіть форму вершковим маслом, викладіть масу й розрівняйте поверхню. Випікайте приблизно 35 – 40 хвилин при температурі 180 градусів до рум’яної скоринки. Перед подачею дайте запіканці постояти 5 – 10 хвилин.

Кабачкові човники з куркою

Фаршировані кабачки виглядають ефектно, але готуються без складних маневрів. Куряче філе робить їх ситними, а овочі додають легкості.

Час: 45 – 50 хвилин

45 – 50 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 великі кабачки;

– 300 грамів курячого філе;

– 1 помідор;

– 100 грамів твердого сиру;

– 1 цибулина;

– 2 зубчики часнику;

– рослинна олія;

– сіль;

– паприка;

– чорний перець.

Приготування:

Розріжте кабачки вздовж навпіл і ложкою обережно видаліть частину м’якоті, формуючи човники. Наріжте куряче філе, цибулю та м’якоть кабачків дрібними кубиками. Спочатку обсмажте цибулю, потім додайте м’ясо, а через кілька хвилин – кабачкову м’якоть і подрібнений часник. Наприкінці додайте спеції та нарізаний помідор. Наповніть кабачкові половинки готовою начинкою. Зверху посипте натертим сиром і випікайте близько 30 хвилин при температурі 190 градусів. Подавайте зі сметанним або йогуртовим соусом, за бажанням прикрасивши зеленню.

Кабачки у хрусткому сирному клярі

Це варіант для швидкої гарячої закуски. Сир у клярі додає аромату й допомагає краще триматися на шматочках кабачка.

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 2 – 3

Інгредієнти:

– 2 молоді кабачки;

– 2 яйця;

– 70 грамів твердого сиру;

– 4 столові ложки борошна;

– 1 чайна ложка сушеного часнику;

– сіль;

– перець;

– рослинна олія.

Приготування:

Наріжте кабачки кружальцями завтовшки близько 1 сантиметра. Для кляру змішайте яйця, натертий сир, борошно та спеції до однорідної консистенції. Занурте кожен шматочок у сирну суміш і викладіть на добре розігріту сковороду. Обсмажуйте по 3 – 4 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки. Подавайте одразу після приготування разом із соусом із грецького йогурту, кропу та часнику.

Чому кабачки так добре смакують у цих стравах

Кабачок має м’який смак, тому легко поєднується із сиром, зеленню, часником і спеціями. Саме тому він однаково добре працює і в запіканці, і в човниках, і в клярі.

Є й ще один цікавий нюанс: кабачок як культурна форма є відносно молодим овочем. Перший опис кабачка як культурної форми з’явився приблизно близько 1900 року, а його походження пов’язують з Італією, зокрема з районом Мілана, розповідає USDA.

Науковці також зазначають, що кабачки майже завжди мають кущовий, а не повзучий тип росту. Це вважають ознакою недавньої селекції.