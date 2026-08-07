В этой простой подборке вы обязательно найдете рецепт, который станет главной находкой лета. Скорее берите кабачок и давайте экспериментировать!

Запеканка из кабачков с сыром и зеленью

Это один из самых простых способов использовать кабачки без лишних хлопот. Блюдо получается нежным внутри и румяным сверху.

  • Время приготовления: 50 – 60 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 2 средних кабачка;
– 150 граммов твердого сыра;
– 2 яйца;
– 3 столовые ложки сметаны;
– 2 столовые ложки муки;
– укроп или петрушка;
– соль;
– черный молотый перец;
– сливочное масло для формы.

Приготовление:

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  1. Натрите кабачки на большой терке, немного посолите и оставьте примерно на 10 минут.
  2. Хорошо отожмите лишнюю жидкость.
  3. Отдельно взбейте яйца со сметаной, добавьте муку, натертый сыр и измельченную зелень.
  4. Смешайте полученную смесь с кабачками, приправьте солью и перцем.
  5. Смажьте форму сливочным маслом, выложите массу и разровняйте поверхность.
  6. Выпекайте примерно 35 – 40 минут при температуре 180 градусов до появления румяной корочки.
  7. Перед подачей дайте запеканке постоять 5 – 10 минут.

Кабачковые лодочки с курицей

Фаршированные кабачки выглядят эффектно, но готовятся без сложных манипуляций. Куриное филе делает их сытными, а овощи придают легкость.

  • Время: 45 – 50 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 2 больших кабачка;
– 300 граммов куриного филе;
– 1 помидор;
– 100 граммов твердого сыра;
– 1 луковица;
– 2 зубчика чеснока;
– растительное масло;
– соль;
– паприка;
– черный перец.

Приготовление:

  1. Разрежьте кабачки вдоль пополам и ложкой аккуратно удалите часть мякоти, формируя лодочки.
  2. Нарежьте куриное филе, лук и мякоть кабачков мелкими кубиками.
  3. Сначала обжарьте лук, затем добавьте мясо, а через несколько минут – мякоть кабачков и измельченный чеснок.
  4. В конце добавьте специи и нарезанный помидор.
  5. Наполните половинки кабачков готовой начинкой.
  6. Сверху посыпьте тертым сыром и запекайте около 30 минут при температуре 190 градусов.
  7. Подавайте со сметанным или йогуртовым соусом, по желанию украсив зеленью.

Кабачки в хрустящем сырном кляре

Это вариант для быстрой горячей закуски. Сыр в кляре придает аромат и помогает лучше держаться на кусочках кабачка.

  • Время приготовления: 20 минут
  • Порций: 2 – 3

Ингредиенты:
– 2 молодых кабачка;
– 2 яйца;
– 70 граммов твердого сыра;
– 4 столовые ложки муки;
– 1 чайная ложка сушеного чеснока;
– соль;
– перец;
– растительное масло.

Приготовление:

  1. Нарежьте кабачки кружочками толщиной около 1 сантиметра.
  2. Для кляра смешайте яйца, тертый сыр, муку и специи до однородной консистенции.
  3. Окуните каждый кусочек в сырную смесь и выложите на хорошо разогретую сковороду.
  4. Обжаривайте по 3 – 4 минуты с каждой стороны до появления румяной корочки.
  5. Подавайте сразу после приготовления вместе с соусом из греческого йогурта, укропа и чеснока.

Почему кабачки так хорошо сочетаются в этих блюдах

Кабачок обладает нежным вкусом, поэтому легко сочетается с сыром, зеленью, чесноком и специями. Именно поэтому он одинаково хорошо подходит и для запеканки, и для лодочек, и для кляра.

Есть и еще один интересный нюанс: кабачок как культурная форма – относительно молодой овощ. Первое описание кабачка как культурной формы появилось примерно в 1900 году, а его происхождение связывают с Италией, в частности с районом Милана, сообщает USDA.

Ученые также отмечают, что кабачки почти всегда имеют кустовой, а не ползучий тип роста. Это считается признаком недавней селекции.