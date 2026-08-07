В этой простой подборке вы обязательно найдете рецепт, который станет главной находкой лета. Скорее берите кабачок и давайте экспериментировать!

Запеканка из кабачков с сыром и зеленью

Это один из самых простых способов использовать кабачки без лишних хлопот. Блюдо получается нежным внутри и румяным сверху.

Время приготовления: 50 – 60 минут

50 – 60 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 средних кабачка;

– 150 граммов твердого сыра;

– 2 яйца;

– 3 столовые ложки сметаны;

– 2 столовые ложки муки;

– укроп или петрушка;

– соль;

– черный молотый перец;

– сливочное масло для формы.

Приготовление:

Натрите кабачки на большой терке, немного посолите и оставьте примерно на 10 минут. Хорошо отожмите лишнюю жидкость. Отдельно взбейте яйца со сметаной, добавьте муку, натертый сыр и измельченную зелень. Смешайте полученную смесь с кабачками, приправьте солью и перцем. Смажьте форму сливочным маслом, выложите массу и разровняйте поверхность. Выпекайте примерно 35 – 40 минут при температуре 180 градусов до появления румяной корочки. Перед подачей дайте запеканке постоять 5 – 10 минут.

Кабачковые лодочки с курицей

Фаршированные кабачки выглядят эффектно, но готовятся без сложных манипуляций. Куриное филе делает их сытными, а овощи придают легкость.

Время: 45 – 50 минут

45 – 50 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 больших кабачка;

– 300 граммов куриного филе;

– 1 помидор;

– 100 граммов твердого сыра;

– 1 луковица;

– 2 зубчика чеснока;

– растительное масло;

– соль;

– паприка;

– черный перец.

Приготовление:

Разрежьте кабачки вдоль пополам и ложкой аккуратно удалите часть мякоти, формируя лодочки. Нарежьте куриное филе, лук и мякоть кабачков мелкими кубиками. Сначала обжарьте лук, затем добавьте мясо, а через несколько минут – мякоть кабачков и измельченный чеснок. В конце добавьте специи и нарезанный помидор. Наполните половинки кабачков готовой начинкой. Сверху посыпьте тертым сыром и запекайте около 30 минут при температуре 190 градусов. Подавайте со сметанным или йогуртовым соусом, по желанию украсив зеленью.

Кабачки в хрустящем сырном кляре

Это вариант для быстрой горячей закуски. Сыр в кляре придает аромат и помогает лучше держаться на кусочках кабачка.

Время приготовления: 20 минут

20 минут Порций: 2 – 3

Ингредиенты:

– 2 молодых кабачка;

– 2 яйца;

– 70 граммов твердого сыра;

– 4 столовые ложки муки;

– 1 чайная ложка сушеного чеснока;

– соль;

– перец;

– растительное масло.

Приготовление:

Нарежьте кабачки кружочками толщиной около 1 сантиметра. Для кляра смешайте яйца, тертый сыр, муку и специи до однородной консистенции. Окуните каждый кусочек в сырную смесь и выложите на хорошо разогретую сковороду. Обжаривайте по 3 – 4 минуты с каждой стороны до появления румяной корочки. Подавайте сразу после приготовления вместе с соусом из греческого йогурта, укропа и чеснока.

Почему кабачки так хорошо сочетаются в этих блюдах

Кабачок обладает нежным вкусом, поэтому легко сочетается с сыром, зеленью, чесноком и специями. Именно поэтому он одинаково хорошо подходит и для запеканки, и для лодочек, и для кляра.

Есть и еще один интересный нюанс: кабачок как культурная форма – относительно молодой овощ. Первое описание кабачка как культурной формы появилось примерно в 1900 году, а его происхождение связывают с Италией, в частности с районом Милана, сообщает USDA.

Ученые также отмечают, что кабачки почти всегда имеют кустовой, а не ползучий тип роста. Это считается признаком недавней селекции.