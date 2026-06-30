Скоро кабачков будет слишком много: этот салат спасет сезон и ваши нервы

В сезон кабачки быстро переходят из категории "первые молодые" в категорию "нужно срочно что-то с ними делать". Жарить кружочками каждый раз не хочется, а запекание хорошо выручает, когда нужно приготовить сразу большую порцию без лишней суеты у плиты.

В этом салате кабачки сначала подрумяниваются в духовке, а затем смешиваются с холодным соусом на основе йогурта или сметаны. Получается простой летний вариант, который можно подать отдельно или вместе с мясом, картофелем или свежим хлебом, пишет lanas_diet.

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Как приготовить салат из запеченных кабачков с соусом?

Время : 45 – 60 минут

: 45 – 60 минут Порций: 3 – 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм кабачков;

– 15 граммов оливкового масла;

– 8 – 10 граммов соли;

– 1 чайная ложка паприки;

– 1 чайная ложка сухого чеснока;

– черный перец;

– 150 граммов греческого йогурта или сметаны;

– 1 столовая ложка дижонской горчицы;

– 2–3 зубчика чеснока;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– пучок укропа и петрушки;

– 30 граммов пармезана ломтиками.

Как приготовить салат с кабачками: смотрите видео

Приготовление: