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18 июня, 17:30
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Вкуснее уже не придумать: 3 летних блюда из кабачков, которые следует приготовить немедленно

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Из кабачков можно приготовить множество вкусных и полезных блюд. Например, оладьи, запеканки, икру, суп-пюре, фаршированные кабачки, а также разнообразные закуски и салаты.
  • Сегодня предлагаем 3 рецепта, которые удивят даже бывалую хозяйку. А семья будет в восторге от результата.

В сезон кабачков многие хозяйки ищут оригинальные рецепты с ними. Этот бюджетный, вкусный и полезный для здоровья овощ можно сочетать буквально со всем.

И чаще всего из него готовят блины, оладьи, салаты, рагу, запеканки и тому подобное. Но, если хочется чего-то новенького – 24 Канал предлагает 3 небанальных летних рецепта из кабачков.

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3 блюда из кабачков, которые стоит приготовить этим летом

  1. Суп из кабачков
  • Время: 40 минут
  • Порции: 6 – 8

Ингредиенты:
– 1,3 килограмма кабачков;
– 2 лука;
– 2 зубчика чеснока;
– 4 столовые ложки масла
– 5 стаканов воды;
– соль и перец – по вкусу.

Приготовление:

  1. В большой кастрюле нагрейте растительное масло. Добавьте лук и чеснок и жарьте их на слабом огне, часто помешивая – до мягкости, около 7 минут.
     
  2. Добавьте туда нарезанные маленькими ломтиками кабачки и готовьте дальше, часто помешивая – около 10 минут.
     
  3. Теперь добавьте воду и доведите все до кипения. Варите еще 10 минут, пока кабачки не станут очень мягкими.
     
  4. Перебейте суп с помощью блендера до состояния однородного пюре. Тогда заправьте солью и перцем. Подавайте по желанию в горячем, или охлажденном виде.

Приятного аппетита!

  1. Кабачковые оладьи из кабачков
  • Время: 30 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты:
– 400 граммов кабачков;
– 2 яйца;
– 100 граммов муки;
– соль – по вкусу;
– сметана.


Кабачковые оладьи со сметаной / Фото skinnytaste

Приготовление:

  1. Натрите на крупную терку кабачки, посолите и оставьте на 5 минут, чтобы они выпустили лишнюю влагу. Отожмите, а лишний сок слейте.
     
  2. Добавьте яйца и перемешайте.
     
  3. Затем постепенно добавьте муку и соедините в однородную консистенцию.
     
  4. Обжарьте оладьи до золотистой корочки на сковороде, затем на 5 минут отправьте в разогретую духовку до 180 градусов. Подавайте со сметаной.

Готово!

  1. Острая закуска из кабачков
  • Время: 15 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты:
– 400 граммов кабачков;
– 1/2 чайной ложки сухого молотого острого перца;
– 1 столовая ложка паприки молотой;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– соль – по вкусу.

Приготовление:

  1. Помойте и порежьте брусочками кабачки.
     
  2. Положите их в миску и присыпьте солью, паприкой, влейте оливковое масло и хорошо перемешайте.
     
  3. Выложите все на противень, застеленный пергаментом и запекайте в духовке в течение 10 минут при температуре 200 градусов.

Приятного аппетита!

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