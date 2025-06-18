Вкуснее уже не придумать: 3 летних блюда из кабачков, которые следует приготовить немедленно
- Из кабачков можно приготовить множество вкусных и полезных блюд. Например, оладьи, запеканки, икру, суп-пюре, фаршированные кабачки, а также разнообразные закуски и салаты.
- Сегодня предлагаем 3 рецепта, которые удивят даже бывалую хозяйку. А семья будет в восторге от результата.
В сезон кабачков многие хозяйки ищут оригинальные рецепты с ними. Этот бюджетный, вкусный и полезный для здоровья овощ можно сочетать буквально со всем.
И чаще всего из него готовят блины, оладьи, салаты, рагу, запеканки и тому подобное. Но, если хочется чего-то новенького – 24 Канал предлагает 3 небанальных летних рецепта из кабачков.
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3 блюда из кабачков, которые стоит приготовить этим летом
- Суп из кабачков
- Время: 40 минут
- Порции: 6 – 8
Ингредиенты:
– 1,3 килограмма кабачков;
– 2 лука;
– 2 зубчика чеснока;
– 4 столовые ложки масла
– 5 стаканов воды;
– соль и перец – по вкусу.
Приготовление:
- В большой кастрюле нагрейте растительное масло. Добавьте лук и чеснок и жарьте их на слабом огне, часто помешивая – до мягкости, около 7 минут.
- Добавьте туда нарезанные маленькими ломтиками кабачки и готовьте дальше, часто помешивая – около 10 минут.
- Теперь добавьте воду и доведите все до кипения. Варите еще 10 минут, пока кабачки не станут очень мягкими.
- Перебейте суп с помощью блендера до состояния однородного пюре. Тогда заправьте солью и перцем. Подавайте по желанию в горячем, или охлажденном виде.
Приятного аппетита!
- Кабачковые оладьи из кабачков
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов кабачков;
– 2 яйца;
– 100 граммов муки;
– соль – по вкусу;
– сметана.
Кабачковые оладьи со сметаной / Фото skinnytaste
Приготовление:
- Натрите на крупную терку кабачки, посолите и оставьте на 5 минут, чтобы они выпустили лишнюю влагу. Отожмите, а лишний сок слейте.
- Добавьте яйца и перемешайте.
- Затем постепенно добавьте муку и соедините в однородную консистенцию.
- Обжарьте оладьи до золотистой корочки на сковороде, затем на 5 минут отправьте в разогретую духовку до 180 градусов. Подавайте со сметаной.
Готово!
- Острая закуска из кабачков
- Время: 15 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов кабачков;
– 1/2 чайной ложки сухого молотого острого перца;
– 1 столовая ложка паприки молотой;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– соль – по вкусу.
Приготовление:
- Помойте и порежьте брусочками кабачки.
- Положите их в миску и присыпьте солью, паприкой, влейте оливковое масло и хорошо перемешайте.
- Выложите все на противень, застеленный пергаментом и запекайте в духовке в течение 10 минут при температуре 200 градусов.
Приятного аппетита!
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