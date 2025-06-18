Вкуснее уже не придумать: 3 летних блюда из кабачков, которые следует приготовить немедленно

В сезон кабачков многие хозяйки ищут оригинальные рецепты с ними. Этот бюджетный, вкусный и полезный для здоровья овощ можно сочетать буквально со всем.

И чаще всего из него готовят блины, оладьи, салаты, рагу, запеканки и тому подобное. Но, если хочется чего-то новенького – 24 Канал предлагает 3 небанальных летних рецепта из кабачков.

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3 блюда из кабачков, которые стоит приготовить этим летом

Суп из кабачков

Время: 40 минут

40 минут Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 1,3 килограмма кабачков;

– 2 лука;

– 2 зубчика чеснока;

– 4 столовые ложки масла

– 5 стаканов воды;

– соль и перец – по вкусу.

Приготовление:

В большой кастрюле нагрейте растительное масло. Добавьте лук и чеснок и жарьте их на слабом огне, часто помешивая – до мягкости, около 7 минут.

Добавьте туда нарезанные маленькими ломтиками кабачки и готовьте дальше, часто помешивая – около 10 минут.

Теперь добавьте воду и доведите все до кипения. Варите еще 10 минут, пока кабачки не станут очень мягкими.

Перебейте суп с помощью блендера до состояния однородного пюре. Тогда заправьте солью и перцем. Подавайте по желанию в горячем, или охлажденном виде.

Приятного аппетита!

Кабачковые оладьи из кабачков

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов кабачков;

– 2 яйца;

– 100 граммов муки;

– соль – по вкусу;

– сметана.



Кабачковые оладьи со сметаной / Фото skinnytaste

Приготовление:

Натрите на крупную терку кабачки, посолите и оставьте на 5 минут, чтобы они выпустили лишнюю влагу. Отожмите, а лишний сок слейте.

Добавьте яйца и перемешайте.

Затем постепенно добавьте муку и соедините в однородную консистенцию.

Обжарьте оладьи до золотистой корочки на сковороде, затем на 5 минут отправьте в разогретую духовку до 180 градусов. Подавайте со сметаной.

Готово!

Острая закуска из кабачков

Время: 15 минут

15 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов кабачков;

– 1/2 чайной ложки сухого молотого острого перца;

– 1 столовая ложка паприки молотой;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– соль – по вкусу.

Приготовление:

Помойте и порежьте брусочками кабачки.

Положите их в миску и присыпьте солью, паприкой, влейте оливковое масло и хорошо перемешайте.

Выложите все на противень, застеленный пергаментом и запекайте в духовке в течение 10 минут при температуре 200 градусов.

Приятного аппетита!

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