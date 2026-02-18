Картофельные палочки с сыром в духовке: вместо драников или ленивых вареников приготовьте это

Это не пюре и не обычные драники – можно приготовить картофель новым способом. Палочки получаются мягкими внутри и румяными снаружи.

Это не пюре и не обычные драники – можно приготовить картофель новым способом. Палочки получаются мягкими внутри и румяными снаружи. Обычная вареная картошка может звучать скучно – но не в этом случае, пишет Przyslij przepis.

Как приготовить картофельные палочки?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов вареного зеленого картофеля;

– 50 граммов сырого перца, мелко нарезанного;

– 80 граммов желтого сыра, тертого;

– 1 яйцо;

– специи по вкусу;

– 1 столовая ложка жареного лука;

– 1 столовая ложка картофельного крахмала;

чесночный соус:

– 3 столовые ложки майонеза;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 2 зубчика чеснока;

– специи по вкусу.

Перекус, который захочется повторить / Фото Przyslij Przepis

Приготовление:

Картофель переложите в миску, добавьте мелко нарезанный перец, тертый желтый сыр, яйцо, жареный лук, картофельный крахмал и специи, после чего хорошо перемешайте – массу можно взбить миксером или вымесить вручную до полной однородности. Сформируйте тонкие рулетики толщиной примерно 1 сантиметр, выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой, и смажьте оливковым маслом. Выпекайте в духовке с вентилятором при температуре 180 – 200 градусов до золотисто-коричневой корочки. Для соуса соедините майонез, оливковое масло, специи и чеснок, пропущенный через пресс, и тщательно перемешайте до гладкой консистенции.

Чем заменить майонез?

Хотя майонез удивительно вкусный и сытный, всегда полезно иметь под рукой альтернативы, сообщает Каменный суп. К примеру, если нужна сливочная текстура стоит выбрать густой натуральный йогурт.

Благодаря плотной консистенции, легко сочетается с горчицей, лимонным соком или зеленью. Для сельди под "шубой" или салатов с курицей это практичное решение.

Сметана также подойдет. Когда совместить с горчицей и несколькими каплями яблочного уксуса, она приобретает ту самую пикантность, которую дает майонез.

Неочевидный вариант – пюре из авокадо. Оно густое, кремовое, хорошо держит форму. Если добавить щепотку соли, перец и немного лимонного сока – будет очень вкусный соус.

