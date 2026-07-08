Не только чай от простуды: из липового цвета и листьев готовят салат, суп и варенье

Цветы липы часто ассоциируются с горячим чаем, однако из этого растения можно приготовить удивительные салаты, супы и даже нежное цветочное варенье. Это проще, чем кажется!

Липовый чай – это классическое средство, которое спасает при простуде, помогает успокоиться и крепко заснуть. Однако мало кто знает, что липа – это еще и прекрасный источник для кулинарных экспериментов, ведь ее молодые листья и ароматные цветы можно использовать для приготовления необычных блюд, отмечает Postimees. Наши предки считали липу священным деревом и активно использовали ее в быту.

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В кулинарии и народной медицине используют различные виды этого растения, в частности липу сердцелистную, крупнолистную и европейскую. Главное – собирать сырье в экологически чистых местах, как можно дальше от автомобильных дорог, промышленных объектов и городского смога.

Как правильно сушить и хранить липовый цвет?

Для лечебных чаев подойдут только свежие цветы, которые только что распустились. Сушить липовый цвет нужно в темном месте, разложив его, например, между двумя листами бумаги.

Обратите внимание! Обычная газетная бумага для сушки не подходит из-за токсичности типографской краски. Правильно высушенные цветы сохраняют свои полезные свойства в течение двух лет, после чего их эффективность постепенно снижается.

Чаи с липой: 4 проверенных рецепта

Классический липовый чай: залейте 2 столовые ложки сухих цветков стаканом кипятка, дайте настояться 20 минут. Пейте по половине стакана перед едой. Если вас беспокоит боль в горле, добавьте в этот настой 1 чайную ложку пищевой соды и используйте для полоскания.

Вкусный и ароматный / Фото Unsplash

Потогнительный чай: смешайте в равных пропорциях липовый цвет и сушеную лесную малину. Одну столовую ложку с горкой этой смеси залейте стаканом кипятка, накройте крышкой и дайте немного настояться. Пейте теплым 3–4 раза в день по полстакана.

смешайте в равных пропорциях липовый цвет и сушеную лесную малину. Одну столовую ложку с горкой этой смеси залейте стаканом кипятка, накройте крышкой и дайте немного настояться. Пейте теплым 3–4 раза в день по полстакана. Успокаивающий сбор: смешайте по 50 граммов сушеных листьев мелиссы, перечной мяты, цветков липы, боярышника и травы зверобоя. Для приготовления возьмите 1 столовую ложку с горкой этой смеси на стакан горячей воды, оставьте под крышкой на 10 минут. Пейте горячим за 15–20 минут перед сном.

смешайте по 50 граммов сушеных листьев мелиссы, перечной мяты, цветков липы, боярышника и травы зверобоя. Для приготовления возьмите 1 столовую ложку с горкой этой смеси на стакан горячей воды, оставьте под крышкой на 10 минут. Пейте горячим за 15–20 минут перед сном. Противопростудный чай: смешайте в равных частях (по 50 граммов) цветы ромашки и липы, душицу и чашелистики морошки. Залейте 1 столовую ложку с горкой смеси стаканом горячей воды, настаивайте 10 минут под крышкой. Пейте горячим по полстакана 3–4 раза в день.

Что добавить в салат из липовых листьев?

Время: 40 минут

40 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 горсти молодых листьев липы;

– 1 горсть измельченного шнит-лука;

– 1 столовая ложка укропа с горкой;

– соль и сахар по вкусу;

– 2–3 столовые ложки нежирной сметаны с горкой.

Приготовление:

Тщательно промойте и просушите молодые листья липы. Нарежьте его тонкими полосками. Добавьте мелко нарезанный шнит-лук и укроп. Приправьте солью и сахаром по вкусу, заправьте сметаной и хорошо перемешайте. Перед подачей поставьте салат в холодильник на 30 минут, чтобы вкусы соединились.

Как приготовить молочный суп с липовыми листьями и овсяными хлопьями?

Время: 25 минут

25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1,5 литра воды;

– 0,5 литра молока;

– 1 стакан молодых листьев липы (нарезанных тонкими полосками);

– 1/2 стакана овсяных хлопьев;

– 1–2 чайные ложки сахара;

– соль на кончике ножа.

Приготовление:

Налейте воду в кастрюлю, поставьте на огонь и всыпьте овсяные хлопья. Варите на медленном огне, пока хлопья не станут почти мягкими. Влейте молоко, добавьте подготовленные листья липы, сахар и соль. Доведите суп до кипения и сразу снимите с огня.

Как приготовить ароматное варенье из липового цвета?

Время: 1 час

1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 0,5 литра воды или кислого сока (айвы, барбариса или аличи);

– 500 граммов свежего липового цвета (собранного рано утром);

– 200 граммов сахара;

– 1/2 чайной ложки лимонной кислоты (не требуется, если используете кислый сок).

Приготовление: