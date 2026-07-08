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8 июля, 06:10
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Не только чай от простуды: из липового цвета и листьев готовят салат, суп и варенье

Лилия Имбировская-Сиваковская

Цветы липы часто ассоциируются с горячим чаем, однако из этого растения можно приготовить удивительные салаты, супы и даже нежное цветочное варенье. Это проще, чем кажется!

Липовый чай – это классическое средство, которое спасает при простуде, помогает успокоиться и крепко заснуть. Однако мало кто знает, что липа – это еще и прекрасный источник для кулинарных экспериментов, ведь ее молодые листья и ароматные цветы можно использовать для приготовления необычных блюд, отмечает Postimees. Наши предки считали липу священным деревом и активно использовали ее в быту.

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В кулинарии и народной медицине используют различные виды этого растения, в частности липу сердцелистную, крупнолистную и европейскую. Главное – собирать сырье в экологически чистых местах, как можно дальше от автомобильных дорог, промышленных объектов и городского смога.

Как правильно сушить и хранить липовый цвет?

Для лечебных чаев подойдут только свежие цветы, которые только что распустились. Сушить липовый цвет нужно в темном месте, разложив его, например, между двумя листами бумаги.

Обратите внимание! Обычная газетная бумага для сушки не подходит из-за токсичности типографской краски. Правильно высушенные цветы сохраняют свои полезные свойства в течение двух лет, после чего их эффективность постепенно снижается.

Чаи с липой: 4 проверенных рецепта

  • Классический липовый чай: залейте 2 столовые ложки сухих цветков стаканом кипятка, дайте настояться 20 минут. Пейте по половине стакана перед едой. Если вас беспокоит боль в горле, добавьте в этот настой 1 чайную ложку пищевой соды и используйте для полоскания.

Вкусный и ароматный / Фото Unsplash

  • Потогнительный чай: смешайте в равных пропорциях липовый цвет и сушеную лесную малину. Одну столовую ложку с горкой этой смеси залейте стаканом кипятка, накройте крышкой и дайте немного настояться. Пейте теплым 3–4 раза в день по полстакана.
  • Успокаивающий сбор: смешайте по 50 граммов сушеных листьев мелиссы, перечной мяты, цветков липы, боярышника и травы зверобоя. Для приготовления возьмите 1 столовую ложку с горкой этой смеси на стакан горячей воды, оставьте под крышкой на 10 минут. Пейте горячим за 15–20 минут перед сном.
  • Противопростудный чай: смешайте в равных частях (по 50 граммов) цветы ромашки и липы, душицу и чашелистики морошки. Залейте 1 столовую ложку с горкой смеси стаканом горячей воды, настаивайте 10 минут под крышкой. Пейте горячим по полстакана 3–4 раза в день.

Что добавить в салат из липовых листьев?

  • Время: 40 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты: 
– 2 горсти молодых листьев липы; 
– 1 горсть измельченного шнит-лука; 
– 1 столовая ложка укропа с горкой; 
– соль и сахар по вкусу; 
– 2–3 столовые ложки нежирной сметаны с горкой.

Приготовление:

  1. Тщательно промойте и просушите молодые листья липы.
  2. Нарежьте его тонкими полосками.
  3. Добавьте мелко нарезанный шнит-лук и укроп.
  4. Приправьте солью и сахаром по вкусу, заправьте сметаной и хорошо перемешайте.
  5. Перед подачей поставьте салат в холодильник на 30 минут, чтобы вкусы соединились.

Как приготовить молочный суп с липовыми листьями и овсяными хлопьями?

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 1,5 литра воды; 
– 0,5 литра молока; 
– 1 стакан молодых листьев липы (нарезанных тонкими полосками); 
– 1/2 стакана овсяных хлопьев; 
– 1–2 чайные ложки сахара; 
– соль на кончике ножа.

Приготовление:

  1. Налейте воду в кастрюлю, поставьте на огонь и всыпьте овсяные хлопья.
  2. Варите на медленном огне, пока хлопья не станут почти мягкими.
  3. Влейте молоко, добавьте подготовленные листья липы, сахар и соль.
  4. Доведите суп до кипения и сразу снимите с огня.

Как приготовить ароматное варенье из липового цвета?

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 0,5 литра воды или кислого сока (айвы, барбариса или аличи); 
– 500 граммов свежего липового цвета (собранного рано утром); 
– 200 граммов сахара; 
– 1/2 чайной ложки лимонной кислоты (не требуется, если используете кислый сок).

Приготовление:

  1. Подготовьте липовый цвет: удалите жесткие цветоносы, оставив только нежные цветы и прицветные листья. Последние мелко нарежьте.
  2. Из воды (или сока) и сахара сварите сироп.
  3. В кипящий сироп опустите подготовленный липовый цвет и варите на медленном огне до готовности.
  4. Если варите варенье на воде, незадолго до окончания приготовления добавьте лимонную кислоту.
  5. Горячее варенье разложите по предварительно подогретым стерилизованным банкам и герметично закройте.

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