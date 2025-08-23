К шашлыку, мясу и рыбе: закуска из перцев – номер один в сезон овощей
- Закуска из перцев идеально подходит к мясу, рыбы и шашлыка.
- Это отличный способ насладиться свежестью овощей, пока длится сезон.
Это блюдо идеально дополнит ваши мясные шедевры. Пока длится сезон овощей, надо успеть взять от него максимум!
Если собираетесь готовить мясо – не надо спешить с гарниром. Есть куда лучшая идея для сезона овощей – аппетитная закуска из перцев, которая порадует насыщенным ароматом и вкусом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".
Как приготовить закуску из перцев?
- Время: 30 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 8 – 10 перцев;
– 1 пучок зелени;
– 4 – 5 зубчиков чеснока;
– 1/3 чайной ложки соли;
– 2 столовые ложки сока лимона;
– 4 – 5 столовых ложек растительного масла;
– перец по вкусу.
Приготовление:
- Перец хорошо вымойте и обсушите. На сковороду налейте немного масла, выложите овощи целиком и тушите под крышкой на малом огне, пока они не станут мягкими.
- В процессе несколько раз переворачивайте, чтобы не подгорели. Семена вынимать заранее не нужно, прокалывать тоже не следует. Перец должен готовиться в собственном соку.
- Когда плоды готовы, они немного вздуются, а внутри останется сок. Снимите их со сковороды и дайте остыть.
- Тем временем сделайте заправку: измельчите укроп и петрушку, переложите в миску, добавьте измельченный чеснок, соль, молотый черный перец и немного лимонного сока.
- Влейте масло, на котором готовился перец, и хорошо перемешайте.
- Когда перец остынет, очистите его от кожуры, удалите семена, сок, оставшийся, добавьте к заправке. Овощи нарежьте полосками и соедините с соусом.
- Перемешайте, накройте и дайте настояться перед подачей на стол.
Приятного аппетита!
