Когда смородины много, а идей мало: 7 заготовок, которые точно пригодятся зимой

Клюква быстро созревает и столь же быстро оказывается в мисках, ведрах и кастрюлях. Когда ягод много, одного варенья не хватает –: часть хочется заморозить, часть — использовать для компота, а ещё немного оставить для густого джема.

Такие заготовки удобно делать сразу несколькими способами, ведь зимой они пригодятся для различных блюд и напитков. Есть семь вариантов, которые помогут использовать смородину без лишних потерь, сообщает "Вкусно и красиво дома". По теме: Это варенье теперь готовят все: популярное лакомство из смородины Как заморозить смородину на зиму? Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– красная смородина. Как вкусно приготовить смородину на зиму: смотрите видео Приготовление: Красную смородину хорошо вымойте, переберите и отделите ягоды от веточек. Выложите их на полотенце и оставьте примерно на 30 минут, чтобы стекла лишняя жидкость. После этого переложите ягоды в контейнеры и поставьте в морозилку. Когда смородина полностью замерзнет, достаньте её из контейнеров, расфасуйте в зип-пакеты и храните в морозилке в течение зимы. Такие ягоды можно использовать для запеканок, тортов, компотов, киселя и других домашних блюд. Как приготовить замороженное ягодное пюре для чая? Время: 20 минут

20 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– красная смородина. Приготовление: Перебранную и вымытую смородину пересыпьте в высокий стакан для погружного блендера. Измельчите ягоды примерно 30 секунд, но не слишком интенсивно, чтобы часть смородины осталась целой. Добавьте ещё немного целых ягод и перемешайте массу. Разложите её в силиконовые формы для кексов, леденцов или любые другие удобные формы. В небольшие формочки сверху можно добавить ещё несколько целых ягод. Поставьте заготовки в морозилку, а после полного замораживания переложите в зип-пакеты. Маленькие порции удобно использовать для одной чашки чая, более крупные — для чайника. Можно ли заморозить смородину с веточками? Время: 15 минут

минут Порций: 4 Ингредиенты:

– красная смородина на веточках. Приготовление: Хорошо вымойте целые веточки смородины, обсушите и выложите в контейнер так, чтобы ягоды не помялись. Поставьте контейнер в морозилку. Когда веточки замерзнут, переложите их в зип-пакеты и храните в морозилке. Такую заготовку можно использовать для украшения тортов, десертов и другой выпечки. Как приготовить замороженный сок из смородины? Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 2 килограмма красной смородины;

– 2 столовые ложки сахара. Приготовление: Переберите 2 килограмма смородины, переложите ягоды в кастрюлю и поставьте на огонь. Хорошо прогрейте смородину, пока она не станет мягче и не начнет активно пускать сок. Примерно это занимает 10 минут, но точное время зависит от количества ягод. После этого поставьте сито над миской и протрите прогретую смородину, чтобы отделить сок от кожицы и косточек. Отлейте 200 миллилитров сока, добавьте 2 столовые ложки сахара и хорошо перемешайте до полного растворения. Разлейте сок в формы для льда или другие небольшие формы и поставьте в морозилку. После замораживания достаньте заготовки из формочек и переложите в пакеты с застежкой. Такие ягодные шарики можно подавать к десертам, мороженому, панкейкам или использовать в качестве быстрой ягодной добавки. Как приготовить густой джем из смородины? Время : 1 час

: 1 час Порций: 4 Ингредиенты:

– 750 миллилитров сока из красной рябины;

– 375 граммов сахара. Приготовление: Сок из смородины перелейте в кастрюлю с толстым дном. Добавьте сахар – его должно быть в два раза меньше, чем сока. Поставьте кастрюлю на огонь и, постоянно помешивая, доведите массу до кипения. После закипания убавьте огонь до уровня ниже среднего и продолжайте варить, не переставая помешивать. Пену, которая будет появляться во время варки, снимайте. Варите джем примерно 15 минут, пока на поверхности не начнут появляться крупные пузырьки, а сама масса не станет похожей на густой кисель. Долго варить смородину не нужно, ведь она хорошо загустеет после остывания. Горячий джем разлейте по стерилизованным баночкам. Из этого количества получается примерно 800 миллилитров джема. Закройте банки, переверните их вверх дном и оставьте на 5 минут. Затем верните в обычное положение и оставьте до полного остывания. Такой джем можно хранить даже в квартире, без холодильника. Как сварить варенье из смородины? Время : 1 час

: 1 час Порций: 4 Ингредиенты:

– 1,4 килограмма красной смородины;

– 1,4 килограмма сахара. Приготовление: Перебранную и промытую смородину пересыпьте в миску или кастрюлю. Добавьте часть сахара и перемешайте ягоды. Поставьте кастрюлю на максимальный огонь и прогревайте смородину, пока она не пустит сок, а сахар не начнет растворяться. Воду добавлять не нужно: ягоды сами дадут достаточно жидкости для варки. Когда сока станет больше, всыпьте оставшийся сахар, хорошо перемешайте и дождитесь закипания. Все это время держите варенье на сильном огне и регулярно помешивайте. Когда масса начнёт кипеть и появится пена, убавьте огонь до минимума и варите смородину 10 минут. Если хотите получить более густое варенье, проварите его после закипания 20–25 минут. Пену во время варки снимайте. Горячее варенье разлейте в простерилизованные банки до самого верха, закройте стерилизованными крышками, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания. Сначала варенье будет довольно жидким, но после остывания станет гуще, а со временем в погребе или холодильнике ещё немного уплотнится. Как сварить компот "Мохито" из смородины? Время : 1 час

: 1 час Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 полный стакан красной смородины с горкой;

– 1 полный стакан сахара;

– 2 веточки мяты;

– щепотка лимонной кислоты;

– вода. Приготовление: Рибуз для компота можно брать прямо с плодоножками – отделять ягоды от веточек не нужно. Хорошо вымойте ягоды, обсушите и дайте стечь лишней жидкости. Стерилизуйте банки и крышки. В чистую стерилизованную банку насыпьте один полный стакан смородины с горкой, добавьте полный стакан сахара, 2 хорошо промытые веточки мяты и щепотку лимонной кислоты. Если хотите более концентрированный компот, положите полтора или два стакана смородины. Залейте все ингредиенты кипятком до верха банки, закрутите крышку обычным способом, переверните банку вверх дном и хорошо укутайте. Оставьте компот до полного остывания, а затем перенесите в подвал или другое прохладное место для хранения.