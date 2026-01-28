Укр Рус
28 января, 20:00
Шедевральный салат "Валя" с ветчиной и сыром: можно готовить каждый день

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Салат "Валя" с ветчиной и сыром можно приготовить быстро, не тратя много времени у плиты.
  • Этот салат создает праздничное настроение благодаря своему вкусу.

Если захочется чего-то вкусненького, не стоит долго стоять у плиты. Этот вкус подарит вкус праздника за считанные минуты!

Ветчина и сыр – это идеальное сочетание, перед которым просто невозможно устоять. Добавляем свежий овощной акцент – и получаем салат, который покоряет с первой вилки, рассказывает портал "Господинька".

Как приготовить салат "Валя"?

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 300 граммов ветчины;
– 1 болгарский перец;
– 1 красный лук;
– 4 вареных яйца;
– 250 граммов твердого сыра;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– майонез;
– соль и перец по вкусу.

Ветчина и сыр – идеальный дуэт / Фото "Вкусные рецепты"

Приготовление:

  1. Ветчину и перец нарезаем полосками, лук – полукольцами.
  2. Сыр и яйца измельчаем кубиками.
  3. Смешиваем все ингредиенты, заправляем майонезом, солим и перчим по вкусу.

Как еще вкусно заправить салат с ветчиной и сыром?

Майонез – далеко не единственная опция. Ветчина и сыр дарят замечательный акцент, который можно усилить, рассказывает Beszamel.

Например, горчица, чеснок или хрен станут отличной добавкой, когда захочется оригинальности. С чесноком лучше подойдет основа на йогурте – его резкость нужно смягчить.

