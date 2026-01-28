На прилавках магазинов одинаково присутствуют как белые, так и коричневые яйца. Чем они отличаются и есть ли разница, какие из них покупать, рассказывает портал Beszamel.
Какая разница между белыми и коричневыми яйцами?
Как объясняют эксперты, цвет скорлупы – это единственное отличие между этими яйцами. Все остальные различия – это просто мифы или догадки, которые не подкреплены фактами.
Повседневный продукт / Фото Pixabay
Цвет скорлупы зависит исключительно от породы кур. Что касается питательности, то между ними нет никакой разницы.
Что на самом деле влияет на питательность яиц?
Уход и рацион кур – это именно те факторы, которые могут повлиять на яйца. По цвету скорлупы что-то определить в этом направлении невозможно, рассказывает Daily Express.
Также стоит покупать только свежие яйца и хорошо проверять дату на упаковке. Свежесть – еще один фактор, который спасет вас от неприятностей.
Какие рецепты стоит попробовать?
