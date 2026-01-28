Ветчина и сыр – это идеальное сочетание, перед которым просто невозможно устоять. Добавляем свежий овощной акцент – и получаем салат, который покоряет с первой вилки, рассказывает портал "Господинька".

Как приготовить салат "Валя"?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов ветчины;

– 1 болгарский перец;

– 1 красный лук;

– 4 вареных яйца;

– 250 граммов твердого сыра;

– 1 банка консервированной кукурузы;

– майонез;

– соль и перец по вкусу.

Ветчина и сыр – идеальный дуэт / Фото "Вкусные рецепты"

Приготовление:

Ветчину и перец нарезаем полосками, лук – полукольцами. Сыр и яйца измельчаем кубиками. Смешиваем все ингредиенты, заправляем майонезом, солим и перчим по вкусу.

Как еще вкусно заправить салат с ветчиной и сыром?

Майонез – далеко не единственная опция. Ветчина и сыр дарят замечательный акцент, который можно усилить, рассказывает Beszamel.

Например, горчица, чеснок или хрен станут отличной добавкой, когда захочется оригинальности. С чесноком лучше подойдет основа на йогурте – его резкость нужно смягчить.

