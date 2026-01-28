Ветчина и сыр – это идеальное сочетание, перед которым просто невозможно устоять. Добавляем свежий овощной акцент – и получаем салат, который покоряет с первой вилки, рассказывает портал "Господинька".
Читайте также Действительно ли коричневые яйца полезнее: проверяем распространенный спор
Как приготовить салат "Валя"?
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов ветчины;
– 1 болгарский перец;
– 1 красный лук;
– 4 вареных яйца;
– 250 граммов твердого сыра;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– майонез;
– соль и перец по вкусу.
Ветчина и сыр – идеальный дуэт / Фото "Вкусные рецепты"
Приготовление:
- Ветчину и перец нарезаем полосками, лук – полукольцами.
- Сыр и яйца измельчаем кубиками.
- Смешиваем все ингредиенты, заправляем майонезом, солим и перчим по вкусу.
Как еще вкусно заправить салат с ветчиной и сыром?
Майонез – далеко не единственная опция. Ветчина и сыр дарят замечательный акцент, который можно усилить, рассказывает Beszamel.
Например, горчица, чеснок или хрен станут отличной добавкой, когда захочется оригинальности. С чесноком лучше подойдет основа на йогурте – его резкость нужно смягчить.
Что еще вкусного приготовить?
Попробуйте салат "Киевский" – он вкуснее "Мимозы".
А когда захочется сладенького – попробуйте рецепт "Пьяной вишни" от Лилии Цвит.