Эти булочки лучше шоколадки или торта: готовим шедевр из копеечных ингредиентов

Если захотелось чего-то вкусного и домашнего – давайте готовить нежные и ароматные булочки. Много работать не придется, а наслаждение будет долгим.

Нежные и воздушные булочки идеально дополнят ваше чаепитие или заполнят перерыв на работе. Они очень просты в приготовлении, но на вкус лучше, чем привычные сладости, рассказывает портал "Господинька".

Как приготовить вкусные булочки к чаю?

Время : 1 час

Порций: 6

Ингредиенты:

тесто:

– 600 граммов муки;

– пол чайной ложки соли;

– 100 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 10 граммов сухих дрожжей;

– 300 миллилитров теплого молока;

– 50 граммов растопленного сливочного масла;

– 2 яичных белка;

заварной крем:

– 2 желтка;

– 120 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 30 граммов кукурузного крахмала;

– 320 миллилитров молока;

– взбитый с молоком желток для смазывания.

Так легко и вкусно / Фото "Господинька"

Зберіть соуси та поїжте нормально! У матеріалах рубрики Смачно 24 знаходьте 5 клікабельних баночок соусу для пікніка і беріть участь у розіграші подарунків. А 6 травня можна забрати головний приз – мультипіч Tefal.

Приготовление:

В глубокой миске смешайте теплое молоко с сахаром, ванильным сахара и сухими дрожжами, после чего влейте растопленное сливочное масло и добавьте яичные белки. Постепенно всыпайте просеянную муку вместе с солью и тщательно замешивайте мягкое, эластичное тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам, а затем накройте его полотенцем и оставьте в теплом месте для подъема. Пока тесто подходит, приготовьте заварной крем: в сотейнике разотрите желтки с сахаром, ванильным сахаром и кукурузным крахмалом до однородности, постепенно влейте молоко и варите на небольшом огне, постоянно помешивая, до загустения. Готовый крем переложите в миску, накройте пленкой "в контакт" и оставьте до полного остывания. Когда тесто увеличится в объеме, обомните его, разделите на одинаковые шарики, сформируйте булочки (можно сделать углубления для крема или наполнить их внутри) и выложите на противень с пергаментом. Дайте заготовкам еще немного подойти, смажьте их смесью желтка с молоком для аппетитной корочки и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке до золотистого цвета.

Главная ошибка в приготовлении заварного крема

Критическая ошибка – неправильный температурный режим и интенсивность помешивания. Если вы готовите крем на слишком большом огне или на мгновение прекращаете работать венчиком, желтки могут просто "свариться", превратившись в сладкий омлет в молоке, рассказывает Wszystkiego slodkiego.

Также важно не спешить. Крахмал должен полностью завариться, чтобы крем стал густым и исчез привкус сырой муки, однако перегрев после загустения приведет к расслоению массы и потере ее глянцевого вида.

