На вкус как облако: как приготовить воздушный десерт за 15 минут

Если гости уже на подходе, а времени на сложную выпечку нет, этот десерт станет вашим спасителем. Готовится он за считанные минуты, а результат поражает не только вкусом, но и эффектным видом.

Нежный крем и воздушное печенье создадут праздник на любом столе, информирует 24 Канал со ссылкой на TikTok Valeriia Veligura. Его можно подавать сразу или немного охладить для еще лучшего вкуса.

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Рецепт десерта из печенья

Время: 15 минут

15 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 12 штук печенья "Савоярди";

– 150 миллилитров молока (можно кокосового);

– 250 граммов крем-сыра или маскарпоне;

– 125 миллилитров сливок 33%;

– 30–50 граммов сахарной пудры;

– 50 граммов кокосовой стружки;

– фрукты, ягоды, мята – для подачи.

Приготовление:

В миске соедините крем-сыр или маскарпоне, сахарную пудру и сливки. Взбейте миксером до густой и нежной консистенции. На одну палочку печенья нанесите крем, накройте другой и слегка прижмите. На несколько секунд опустите в молоко, чтобы печенье стало мягче, затем обваляйте в кокосовой стружке. По желанию выложите в формы для кексов, сверху украсьте дополнительным кремом, фруктами, ягодами или мятой. Десерт можно подавать сразу, но если есть возможность, оставьте его в холодильнике на 15 – 30 минут.

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