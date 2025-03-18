На вкус как облако: как приготовить воздушный десерт за 15 минут
Если гости уже на подходе, а времени на сложную выпечку нет, этот десерт станет вашим спасителем. Готовится он за считанные минуты, а результат поражает не только вкусом, но и эффектным видом.
Нежный крем и воздушное печенье создадут праздник на любом столе, информирует 24 Канал со ссылкой на TikTok Valeriia Veligura. Его можно подавать сразу или немного охладить для еще лучшего вкуса.
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Рецепт десерта из печенья
- Время: 15 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 12 штук печенья "Савоярди";
– 150 миллилитров молока (можно кокосового);
– 250 граммов крем-сыра или маскарпоне;
– 125 миллилитров сливок 33%;
– 30–50 граммов сахарной пудры;
– 50 граммов кокосовой стружки;
– фрукты, ягоды, мята – для подачи.
Приготовление:
- В миске соедините крем-сыр или маскарпоне, сахарную пудру и сливки.
- Взбейте миксером до густой и нежной консистенции.
- На одну палочку печенья нанесите крем, накройте другой и слегка прижмите.
- На несколько секунд опустите в молоко, чтобы печенье стало мягче, затем обваляйте в кокосовой стружке.
- По желанию выложите в формы для кексов, сверху украсьте дополнительным кремом, фруктами, ягодами или мятой.
- Десерт можно подавать сразу, но если есть возможность, оставьте его в холодильнике на 15 – 30 минут.
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