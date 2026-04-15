Що приготувати на мангалі за 20 хвилин: швидкі рецепти для тих, хто не хоче чекати
15 апреля, 16:39
5

Что приготовить на мангале за 20 минут: быстрые рецепты для тех, кто не хочет ждать

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Предлагаются быстрые рецепты для приготовления блюд на мангале: шампиньоны, шаурма и рулет в лаваше.
  • Каждое блюдо может быть готово за 20 минут, что является идеальным для тех, кто не хочет ждать долго.

На мангале дольше всего обычно ждут не самого огня, а блюда. Особенно когда все уже собрались, жар хороший, а шашлык еще только доходит.

Именно тогда и вспоминают о рецептах, которые не заставляют стоять голодными у решетки почти час. В таких случаях лучше всего работают простые ингредиенты и сочетания – шампиньоны, тонко нарезанное филе, лаваш с начинкой.

Они быстро готовятся, не требуют сложной подготовки и дают те самые эмоции, ради которых и разжигают мангал. Поэтому, когда нет желания ждать долго, стоит выбирать блюда, которые реально можно подать за 20 минут. Далее – несколько быстрых рецептов для мангала: грибы, шаурма и рулет в лаваше.

Как быстро приготовить шампиньоны на гриле?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 500 граммов шампиньонов; 
– 50 миллилитров соевого соуса; 
– сок из 1/2 лимона; 
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 2 зубчика чеснока.

Приготовление:

  1. Чеснок натрите на мелкой терке.
  2. Добавьте к нему соевый соус, сок лимона и растительное масло, после чего все хорошо перемешайте.
  3. Шампиньоны предварительно помойте, залейте подготовленным маринадом и оставьте настаиваться на 30 – 60 минут.
  4. После этого приготовьте грибы на гриле.

Как приготовить шаурму на гриле?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты: 
– 100 граммов лаваша; 
– 200 граммов куриного филе; 
– 50 миллилитров соевого соуса; 
– 50 граммов капусты или листьев салата; 
– 30 граммов свежего огурца; 
– 50 граммов свежего помидора; 
– 1 чайная ложка лимонного сока; 
– 50 миллилитров йогурта жирностью 3 %; 
– 2 чайные ложки томатной пасты; 
– 1 чайная ложка дижонской горчицы; 
– 0,5 чайной ложки молотой паприки; 
– 2 грамма соли; 
– 1 грамм сушеного чеснока; 
– 1 грамм молотого сухого имбиря; 
– специи к курице по вкусу; 
– 5 миллилитров масла или кокосового масла, или масла гхи.

Приготовление:

  1. Куриное филе нарежьте небольшими ломтиками. К соевому соусу добавьте сушеный чеснок, молотый сухой имбирь и специи к курице, хорошо перемешайте и залейте этой смесью мясо.
  2. Оставьте мариноваться на 30 минут.
  3. Капусту или листья салата и огурец нарежьте соломкой, сбрызните лимонным соком, немного посолите и дайте овощам пустить сок.
  4. Отдельно приготовьте соус: смешайте йогурт, томатную пасту, дижонскую горчицу, молотую паприку и соль.
  5. Помидор нарежьте тонкими ломтиками. Замаринованное мясо обжарьте на гриле или на сковороде, а затем нарежьте крупной соломкой.
  6. Лаваш разверните, смажьте половиной сметанно-томатного соуса, выложите мясо, сверху добавьте еще немного соуса, затем разложите помидор и подготовленные овощи. Заверните все в рулет, подворачивая края, чтобы не вытекал сок.
  7. После этого поджарьте шаурму на гриле или на сковородке с добавлением масла, кокосового масла или масла гхи до румяной корочки. Готовую шаурму разрежьте пополам острым ножом.

Как приготовить рулет на гриле?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 1,5 килограмма фарша из свинины и говядины или из свинины и курицы; 
– 1,5 средней луковицы; 
– 1,5 красного перца; 
– специи, как к шашлыку; 
– соль по вкусу; 
– 2 упаковки лаваша.

Приготовление:

  1. Фарш хорошо смешайте с мелко нарезанным луком, красным перцем, специями и солью.
  2. Готовую массу тонким плотным слоем равномерно намажьте на лаваш.
  3. Важно не пропускать края, иначе они могут подгореть во время жарки.
  4. После этого плотно сверните лаваш в рулет и очень острым ножом осторожно нарежьте, не нажимая сильно, чтобы кусочки сохранили форму.
  5. Жарьте заготовки на плоских широких шампурах. Работать здесь лучше быстро и сразу отправлять все на огонь, чтобы лаваш не успел размокнуть.

