Что приготовить на мангале за 20 минут: быстрые рецепты для тех, кто не хочет ждать
На мангале дольше всего обычно ждут не самого огня, а блюда. Особенно когда все уже собрались, жар хороший, а шашлык еще только доходит.
Именно тогда и вспоминают о рецептах, которые не заставляют стоять голодными у решетки почти час. В таких случаях лучше всего работают простые ингредиенты и сочетания – шампиньоны, тонко нарезанное филе, лаваш с начинкой.
Они быстро готовятся, не требуют сложной подготовки и дают те самые эмоции, ради которых и разжигают мангал. Поэтому, когда нет желания ждать долго, стоит выбирать блюда, которые реально можно подать за 20 минут. Далее – несколько быстрых рецептов для мангала: грибы, шаурма и рулет в лаваше.
Как быстро приготовить шампиньоны на гриле?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов шампиньонов;
– 50 миллилитров соевого соуса;
– сок из 1/2 лимона;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 2 зубчика чеснока.
Приготовление:
- Чеснок натрите на мелкой терке.
- Добавьте к нему соевый соус, сок лимона и растительное масло, после чего все хорошо перемешайте.
- Шампиньоны предварительно помойте, залейте подготовленным маринадом и оставьте настаиваться на 30 – 60 минут.
- После этого приготовьте грибы на гриле.
Как приготовить шаурму на гриле?
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 100 граммов лаваша;
– 200 граммов куриного филе;
– 50 миллилитров соевого соуса;
– 50 граммов капусты или листьев салата;
– 30 граммов свежего огурца;
– 50 граммов свежего помидора;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– 50 миллилитров йогурта жирностью 3 %;
– 2 чайные ложки томатной пасты;
– 1 чайная ложка дижонской горчицы;
– 0,5 чайной ложки молотой паприки;
– 2 грамма соли;
– 1 грамм сушеного чеснока;
– 1 грамм молотого сухого имбиря;
– специи к курице по вкусу;
– 5 миллилитров масла или кокосового масла, или масла гхи.
Приготовление:
- Куриное филе нарежьте небольшими ломтиками. К соевому соусу добавьте сушеный чеснок, молотый сухой имбирь и специи к курице, хорошо перемешайте и залейте этой смесью мясо.
- Оставьте мариноваться на 30 минут.
- Капусту или листья салата и огурец нарежьте соломкой, сбрызните лимонным соком, немного посолите и дайте овощам пустить сок.
- Отдельно приготовьте соус: смешайте йогурт, томатную пасту, дижонскую горчицу, молотую паприку и соль.
- Помидор нарежьте тонкими ломтиками. Замаринованное мясо обжарьте на гриле или на сковороде, а затем нарежьте крупной соломкой.
- Лаваш разверните, смажьте половиной сметанно-томатного соуса, выложите мясо, сверху добавьте еще немного соуса, затем разложите помидор и подготовленные овощи. Заверните все в рулет, подворачивая края, чтобы не вытекал сок.
- После этого поджарьте шаурму на гриле или на сковородке с добавлением масла, кокосового масла или масла гхи до румяной корочки. Готовую шаурму разрежьте пополам острым ножом.
Как приготовить рулет на гриле?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма фарша из свинины и говядины или из свинины и курицы;
– 1,5 средней луковицы;
– 1,5 красного перца;
– специи, как к шашлыку;
– соль по вкусу;
– 2 упаковки лаваша.
Приготовление:
- Фарш хорошо смешайте с мелко нарезанным луком, красным перцем, специями и солью.
- Готовую массу тонким плотным слоем равномерно намажьте на лаваш.
- Важно не пропускать края, иначе они могут подгореть во время жарки.
- После этого плотно сверните лаваш в рулет и очень острым ножом осторожно нарежьте, не нажимая сильно, чтобы кусочки сохранили форму.
- Жарьте заготовки на плоских широких шампурах. Работать здесь лучше быстро и сразу отправлять все на огонь, чтобы лаваш не успел размокнуть.
