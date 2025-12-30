Что стоит приготовить заранее, чтобы 31 декабря не жить на кухне

Новый год почти всегда застает врасплох, как ни планируй подготовку. Даже если список покупок составлен, продукты куплены, а меню продумано - в последний день не хватает времени.

Есть простое решение, которое позволяет позаботиться обо всем заранее, сообщает 24 Канал со ссылкой на Апіа gotuje. 31 декабря можно общаться с родными и готовиться к празднику, а не уставать у плиты.

Что приготовить на Новый год уже сейчас?

Первыми в этом списке всегда идут холодные закуски. Паштеты, мясная нарезка прекрасно хранятся в холодильнике и даже становятся вкуснее после нескольких часов настаивания.

Запеченное мясо – еще один беспроигрышный вариант. Буженина, куриные рулеты, свинина с травами или чесноком после остывания легко режутся.

Салаты не обязательно собирать в одну миску за час до боя курантов. Овощи можно запечь или отварить наперед, мясо и рыбу подготовить за день - соусы стоит держать отдельно.

Готовимся к Новому году заранее / Фото Pixabay

Рыбные блюда холодной подачи тоже стоит подготовить раньше. Маринованная рыба, заливное, сельдь в соусах или закуски из копченой рыбы выглядят одинаково празднично.

Десерты без выпекания часто становятся настоящим спасением. Желейные торты, кремовые десерты в стаканах, рулеты, чизкейки без духовки любят холодильник и совсем не нуждаются в вашем присутствии в последние часы года.

Как составить меню, чтобы праздновать, а не выживать?

Лучшее решение – выбрать несколько блюд, которые можно сделать за день-два. На 31 декабря стоит оставить только простые действия, пишет Kukbuk.

Нарезать, выложить, украсить - вот и все, что стоит оставлять на последний день. Без сложных процессов и риска что-то испортить в последний момент ваш праздник будет непревзойденным.

Что еще приготовить для гостей?