Что стоит приготовить заранее, чтобы 31 декабря не жить на кухне
- Паштеты, мясная нарезка и запеченное мясо можно приготовить заранее, поскольку они хорошо хранятся в холодильнике.
- Десерты без выпекания, такие как желейные торты и чизкейки, можно тоже подготовить заранее, поскольку они не требуют много времени на приготовление в день праздника.
Новый год почти всегда застает врасплох, как ни планируй подготовку. Даже если список покупок составлен, продукты куплены, а меню продумано - в последний день не хватает времени.
Есть простое решение, которое позволяет позаботиться обо всем заранее, сообщает 24 Канал со ссылкой на Апіа gotuje. 31 декабря можно общаться с родными и готовиться к празднику, а не уставать у плиты.
Что приготовить на Новый год уже сейчас?
Первыми в этом списке всегда идут холодные закуски. Паштеты, мясная нарезка прекрасно хранятся в холодильнике и даже становятся вкуснее после нескольких часов настаивания.
Запеченное мясо – еще один беспроигрышный вариант. Буженина, куриные рулеты, свинина с травами или чесноком после остывания легко режутся.
Салаты не обязательно собирать в одну миску за час до боя курантов. Овощи можно запечь или отварить наперед, мясо и рыбу подготовить за день - соусы стоит держать отдельно.
Готовимся к Новому году заранее / Фото Pixabay
Рыбные блюда холодной подачи тоже стоит подготовить раньше. Маринованная рыба, заливное, сельдь в соусах или закуски из копченой рыбы выглядят одинаково празднично.
Десерты без выпекания часто становятся настоящим спасением. Желейные торты, кремовые десерты в стаканах, рулеты, чизкейки без духовки любят холодильник и совсем не нуждаются в вашем присутствии в последние часы года.
Как составить меню, чтобы праздновать, а не выживать?
Лучшее решение – выбрать несколько блюд, которые можно сделать за день-два. На 31 декабря стоит оставить только простые действия, пишет Kukbuk.
Нарезать, выложить, украсить - вот и все, что стоит оставлять на последний день. Без сложных процессов и риска что-то испортить в последний момент ваш праздник будет непревзойденным.
Что еще приготовить для гостей?
