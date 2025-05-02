Что приготовить на ужин быстро и легко: рецепты, которые вы точно полюбите
Иногда всем нам не хватает ресурса и фантазии на то, чтобы задумываться о том, что приготовить на ужин. Эта подборка избавит от сомнений и позволит оставаться оригинальным в любой момент.
Если ваша жизнь напоминает очень динамичный сериал, то тратить ресурс на долгое стояние у плиты не стоит. 24 Канал собрал рецепты, с которыми вы сохраните энергию, а родные будут довольно расхваливать любимые блюда.
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Фрикадельки от Франчески
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов говяжьего фарша;
– 40 граммов молотых сухарей и немного для панировки;
– 30 граммов тертого сыра;
– 175 миллилитров молока;
– 150 миллилитров оливкового масла Extra Virgin;
– 800 граммов консервированных томатов в собственном соку;
– 2 лавровых листа;
– 2 зубчика чеснока (мелко натереть);
– 1/2 пучка петрушки (мелко порубить);
– 1 чайная ложка сушеного орегано;
– 2 яйца;
– щепотка перца чили.
Приготовление:
- В большой миске соедините все компоненты для фрикаделек: мясной фарш, панировочные сухари, тертый сыр, молоко, измельченный чеснок, мелко нарезанную петрушку, орегано, яйца и щепотку молотого чили. Приправьте смесь солью и черным перцем по вкусу.
- Сформируйте из полученной массы небольшие шарики весом примерно по 45 граммов. Старайтесь не сжимать их слишком плотно, чтобы фрикадельки оставались сочными. Обваляйте их в молотых сухарях.
- Включите духовку и разогрейте ее до 190 градусов. На сковороде разогрейте немного оливкового масла и подрумяньте фрикадельки со всех сторон до образования аппетитной корочки.
- Переложите обжаренные шарики в форму для запекания, добавьте консервированные помидоры, еще немного оливкового масла, посолите, положите несколько лавровых листьев. Запекайте около 30 минут, каждые 10 минут поливая фрикадельки образовавшимся соусом.
- Перед подачей посыпьте сверху тертым сыром - так блюдо будет еще ароматнее и вкуснее.
Запеченные куриные крылышки с травами
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм куриных крыльев без кончиков;
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– сок половинки лимона;
– порубленные несколько веточек тимьяна, петрушки или другой зелени.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 220 градусов. Куриные крылышки обкачайте в смеси соли, перца, оливкового масла и лимонного сока (часть сока оставьте).
- Выложите крылышки на противень, оставляя пространство между ними, и поставьте запекаться.
- Через 15 минут переверните крылышки на другую сторону и готовьте еще 10 – 15 минут до румяной корочки.
- Перед подачей посыпьте измельченной зеленью и луком, а также сбрызните оставленным лимонным соком.
- По желанию подавайте с гарниром - например, с рисом или запеченным картофелем.
Жаркое по-домашнему
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма картофеля;
– 500 граммов мяса (свинина);
– 1 лук;
– 1 морковь;
– 1 лавровый лист;
– 1 пучок укропа;
– соль, перец.
Приготовление:
- Нарежьте мясо небольшими кубиками и выложите на хорошо разогретую сковородку с небольшим количеством масла. Обжаривайте на сильном огне примерно 5 минут, пока мясо не подрумянится, после чего уменьшите огонь.
- Тем временем мелко нарежьте лук, а морковь натрите на крупной терке. Добавьте лук к мясу и жарьте 2 – 3 минуты, затем высыпьте морковь и готовьте еще около 2 минут.
- Залейте мясо с овощами стаканом горячей воды и тушите на умеренном огне. Нарежьте картофель мелкими кубиками и положите в кастрюлю. Добавьте туда же тушеное мясо с овощами, залейте все кипятком так, чтобы вода покрывала картофель. Посолите, поперчите и перемешайте.
- Поставьте кастрюлю на плиту, бросьте лавровый лист и накройте крышкой. Готовьте на медленном огне 15 – 20 минут. Подавайте, посыпав свежим измельченным укропом.
Паста карбонара с курицей
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов спагетти твердых сортов;
– 200 граммов куриного филе;
– 3 яйца;
– 100 миллилитров сливок;
– 50 граммов твердого сыра;
– 2 зубчика чеснока;
– специи.
Приготовление:
- Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на сковороде до полной готовности. Добавьте измельченный чеснок и влейте сливки.
- Тушите на слабом огне, приправив солью, перцем и сушеным базиликом или другими специями по вкусу.
- Отдельно отварите спагетти до готовности. В другой миске взбейте яйца со щепоткой соли и натертым твердым сыром.
- Когда паста будет готова, добавьте ее к курице с соусом и залейте все яично-сырной смесью. Готовьте на слабом огне еще 5 минут, периодически помешивая, чтобы соус загустел.
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