Что приготовить на ужин быстро и легко: рецепты, которые вы точно полюбите

Иногда всем нам не хватает ресурса и фантазии на то, чтобы задумываться о том, что приготовить на ужин. Эта подборка избавит от сомнений и позволит оставаться оригинальным в любой момент.

Если ваша жизнь напоминает очень динамичный сериал, то тратить ресурс на долгое стояние у плиты не стоит. 24 Канал собрал рецепты, с которыми вы сохраните энергию, а родные будут довольно расхваливать любимые блюда.

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Фрикадельки от Франчески

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов говяжьего фарша;

– 40 граммов молотых сухарей и немного для панировки;

– 30 граммов тертого сыра;

– 175 миллилитров молока;

– 150 миллилитров оливкового масла Extra Virgin;

– 800 граммов консервированных томатов в собственном соку;

– 2 лавровых листа;

– 2 зубчика чеснока (мелко натереть);

– 1/2 пучка петрушки (мелко порубить);

– 1 чайная ложка сушеного орегано;

– 2 яйца;

– щепотка перца чили.

Приготовление:

В большой миске соедините все компоненты для фрикаделек: мясной фарш, панировочные сухари, тертый сыр, молоко, измельченный чеснок, мелко нарезанную петрушку, орегано, яйца и щепотку молотого чили. Приправьте смесь солью и черным перцем по вкусу. Сформируйте из полученной массы небольшие шарики весом примерно по 45 граммов. Старайтесь не сжимать их слишком плотно, чтобы фрикадельки оставались сочными. Обваляйте их в молотых сухарях. Включите духовку и разогрейте ее до 190 градусов. На сковороде разогрейте немного оливкового масла и подрумяньте фрикадельки со всех сторон до образования аппетитной корочки. Переложите обжаренные шарики в форму для запекания, добавьте консервированные помидоры, еще немного оливкового масла, посолите, положите несколько лавровых листьев. Запекайте около 30 минут, каждые 10 минут поливая фрикадельки образовавшимся соусом. Перед подачей посыпьте сверху тертым сыром - так блюдо будет еще ароматнее и вкуснее.

Запеченные куриные крылышки с травами

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм куриных крыльев без кончиков;

– 3 столовые ложки оливкового масла;

– сок половинки лимона;

– порубленные несколько веточек тимьяна, петрушки или другой зелени.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 220 градусов. Куриные крылышки обкачайте в смеси соли, перца, оливкового масла и лимонного сока (часть сока оставьте). Выложите крылышки на противень, оставляя пространство между ними, и поставьте запекаться. Через 15 минут переверните крылышки на другую сторону и готовьте еще 10 – 15 минут до румяной корочки. Перед подачей посыпьте измельченной зеленью и луком, а также сбрызните оставленным лимонным соком. По желанию подавайте с гарниром - например, с рисом или запеченным картофелем.

Жаркое по-домашнему

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма картофеля;

– 500 граммов мяса (свинина);

– 1 лук;

– 1 морковь;

– 1 лавровый лист;

– 1 пучок укропа;

– соль, перец.

Приготовление:

Нарежьте мясо небольшими кубиками и выложите на хорошо разогретую сковородку с небольшим количеством масла. Обжаривайте на сильном огне примерно 5 минут, пока мясо не подрумянится, после чего уменьшите огонь. Тем временем мелко нарежьте лук, а морковь натрите на крупной терке. Добавьте лук к мясу и жарьте 2 – 3 минуты, затем высыпьте морковь и готовьте еще около 2 минут. Залейте мясо с овощами стаканом горячей воды и тушите на умеренном огне. Нарежьте картофель мелкими кубиками и положите в кастрюлю. Добавьте туда же тушеное мясо с овощами, залейте все кипятком так, чтобы вода покрывала картофель. Посолите, поперчите и перемешайте. Поставьте кастрюлю на плиту, бросьте лавровый лист и накройте крышкой. Готовьте на медленном огне 15 – 20 минут. Подавайте, посыпав свежим измельченным укропом.

Паста карбонара с курицей

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов спагетти твердых сортов;

– 200 граммов куриного филе;

– 3 яйца;

– 100 миллилитров сливок;

– 50 граммов твердого сыра;

– 2 зубчика чеснока;

– специи.

Приготовление:

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на сковороде до полной готовности. Добавьте измельченный чеснок и влейте сливки. Тушите на слабом огне, приправив солью, перцем и сушеным базиликом или другими специями по вкусу. Отдельно отварите спагетти до готовности. В другой миске взбейте яйца со щепоткой соли и натертым твердым сыром. Когда паста будет готова, добавьте ее к курице с соусом и залейте все яично-сырной смесью. Готовьте на слабом огне еще 5 минут, периодически помешивая, чтобы соус загустел.

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