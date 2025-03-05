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5 марта, 08:34
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Невероятный завтрак: как пожарить французские гренки с расплавленным сыром

Лилия Имбировская-Сиваковская

Утром все спешат – работа, учеба, дела. Но даже в самое быстрое утро важно не забывать о завтраке. А что может быть лучше сочетания яиц, хлеба и сыра?

Французские гренки с расплавленным сыром – это идеальный вариант к утреннему кофе. Хрустящая корочка, нежный средний слой и теплый, тягучий сыр создают непревзойденный вкус, и это всего за несколько минут, информирует 24 канал со ссылкой на Fajne gotowanie.

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Рецепт французских гренок с расплавленным сыром

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 140 граммов пшеничного хлеба (4 ломтика);
– 2 яйца;
– 80 граммов сыра гауда (4 ломтика);
– 75 миллилитров оливкового масла (5 столовых ложек);
– соль – по вкусу;
– перец – по вкусу.

Приготовление:

  1. Каждый кусочек разрежьте пополам. Положите внутрь сыр и накройте второй половиной.
  2. Разбейте яйца в тарелку и тщательно перемешайте. Добавьте соль и перец по вкусу.
  3. Обмакните каждый бутерброд в яйцо со всех сторон.
  4. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте бутерброды примерно по 2 минуты с каждой стороны.

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