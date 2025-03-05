5 марта, 08:34
Невероятный завтрак: как пожарить французские гренки с расплавленным сыром
Утром все спешат – работа, учеба, дела. Но даже в самое быстрое утро важно не забывать о завтраке. А что может быть лучше сочетания яиц, хлеба и сыра?
Французские гренки с расплавленным сыром – это идеальный вариант к утреннему кофе. Хрустящая корочка, нежный средний слой и теплый, тягучий сыр создают непревзойденный вкус, и это всего за несколько минут, информирует 24 канал со ссылкой на Fajne gotowanie.
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Рецепт французских гренок с расплавленным сыром
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 140 граммов пшеничного хлеба (4 ломтика);
– 2 яйца;
– 80 граммов сыра гауда (4 ломтика);
– 75 миллилитров оливкового масла (5 столовых ложек);
– соль – по вкусу;
– перец – по вкусу.
Приготовление:
- Каждый кусочек разрежьте пополам. Положите внутрь сыр и накройте второй половиной.
- Разбейте яйца в тарелку и тщательно перемешайте. Добавьте соль и перец по вкусу.
- Обмакните каждый бутерброд в яйцо со всех сторон.
- Разогрейте масло на сковороде и обжарьте бутерброды примерно по 2 минуты с каждой стороны.
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