Невероятный завтрак: как пожарить французские гренки с расплавленным сыром

Утром все спешат – работа, учеба, дела. Но даже в самое быстрое утро важно не забывать о завтраке. А что может быть лучше сочетания яиц, хлеба и сыра?

Французские гренки с расплавленным сыром – это идеальный вариант к утреннему кофе. Хрустящая корочка, нежный средний слой и теплый, тягучий сыр создают непревзойденный вкус, и это всего за несколько минут, информирует 24 канал со ссылкой на Fajne gotowanie. Интересно Ваши блины больше не будут рваться: какие ошибки делают почти все Рецепт французских гренок с расплавленным сыром Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 140 граммов пшеничного хлеба (4 ломтика);

– 2 яйца;

– 80 граммов сыра гауда (4 ломтика);

– 75 миллилитров оливкового масла (5 столовых ложек);

– соль – по вкусу;

– перец – по вкусу. Приготовление: Каждый кусочек разрежьте пополам. Положите внутрь сыр и накройте второй половиной. Разбейте яйца в тарелку и тщательно перемешайте. Добавьте соль и перец по вкусу. Обмакните каждый бутерброд в яйцо со всех сторон. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте бутерброды примерно по 2 минуты с каждой стороны. Их обожают дети: как приготовить домашние рогалики.