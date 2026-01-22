Роскошный завтрак с блинами: как будто побываете в кафе

Вкусный завтрак - залог удачного и насыщенного дня. Сохраняйте идею – она точно вам понравится!

Блины – это всегда хорошая идея. Добавляем сыр, колбасу и зелень – и можно покорять любые вершины. Сохраняйте рецепт с TikTok vivien_kb и наслаждайтесь началом дня.

Как приготовить вкусный завтрак?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 столовая ложка сахара;

– 300 миллилитров молока;

– 100 граммов кукурузной муки;

– 50 миллилитров растительного масла;

– 100 граммов сыра;

– 100 граммов колбасы;

– 2 – 3 столовые ложки зелени.

Готовим завтрак для хорошего начала дня: видео

Приготовление:

Взбейте яйца с солью и сахаром, влейте молоко и постепенно всыпайте муку, тщательно перемешивая до однородной консистенции. Добавьте еще немного молока и масло, снова перемешайте. Добавьте натертый сыр, нарезанную колбасу и измельченную зелень, осторожно смешайте. Жарьте на хорошо разогретой сковороде до румяной золотистой корочки с обеих сторон.

Можно ли использовать обычную муку?

Вполне, блюдо от этого совершенно не пострадает. Но кукурузная мука даст вам несколько преимуществ, рассказывает Smakosze.

В ней нет глютена, поэтому блины получатся более диетическими и хрустящими. А еще они меньше будут впитывать масло – это понравится каждой хозяйке.

Что вкусненького приготовить?