Когда дома есть лаваш и фарш: как приготовить сытный бургер в лаваше на завтрак

Когда утром нужно сытное блюдо без долгого приготовления, лаваш легко выручает. Достаточно нескольких простых продуктов, чтобы за несколько минут получить горячий завтрак с мясом и овощами.

В этом варианте лаваш одновременно заменяет булку и тесто. Внутри – сочный фарш, сыр, свежие овощи и соус, поэтому блюдо получается похожим на домашний бургер, но готовится значительно быстрее, сообщает Oboz.

Как приготовить бургер в лаваше?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 тортильи или 2 листа лаваша;

– 300 граммов фарша;

– соль по вкусу;

– перец по вкусу;

– 100 граммов плавленого сыра;

– 1 помидор;

– 1 огурец;

– 1 небольшая луковица;

– 2 – 3 столовые ложки соуса;

– несколько листьев салата.

Приготовление:

На каждую тортилью или лист лаваша равномерно распределите слой фарша, предварительно посоленного и приправленного перцем. Выложите на разогретую сковороду стороной с фаршем вниз и обжарьте до готовности мяса. Затем сверху добавьте плавленый сыр, чтобы он начал плавиться от тепла. После этого выложите нарезанный помидор, огурец, тонкие ломтики лука, полейте соусом и добавьте листья салата. Сложите пополам или плотно заверните, после чего подавайте горячим.

Как приготовить лаваш дома?

Для приготовления лаваша понадобятся 200 миллилитров кипятка, 350 граммов муки, 1 чайная ложка соли без горки и 2 столовые ложки масла. Из этих продуктов нужно замесить тесто – вручную или с помощью комбайна, пишет РБК Украина.

Когда оно станет теплым и однородным, его следует завернуть в пакет и оставить минимум на 30 минут, хотя можно дать и больше времени – до 1 – 2 часов. После этого тесто делят на 8 частей. Каждую часть тонко раскатывают и сразу выкладывают на хорошо разогретую сухую сковороду. Огонь должен быть не слишком сильным, а чуть меньше максимального.

Лаваш поджаривают с обеих сторон, переворачивая лопаткой. Как только он будет готов, его кладут на тарелку и щедро смазывают кисточкой теплой водой – примерно по 2 чайные ложки на каждый. Сразу после этого тарелку нужно полностью накрыть пакетом, чтобы лаваш не контактировал с воздухом. Именно так он будет оставаться мягким и не пересохнет.

Хранить готовый лаваш также стоит в пакете. Пищевую пленку для этого тоже можно использовать, но между ней и лавашем должно оставаться немного воздуха, поэтому пакет в таком случае удобнее. При таком способе хранения лаваш остается мягким даже на четвертый день.

