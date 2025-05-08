На вкус как пломбир, но почти без калорий: воздушный десерт из самых простых ингредиентов
Легкий и нежный десерт почти без калорий – разве может быть что-то лучше? С этим рецептом вы можете наслаждаться сладеньким хоть каждый день.
Этот десерт напомнит вам о мороженом, но порадует значительно более низкой калорийностью. Простые ингредиенты и нежный, воздушный результат – 24 Канал рекомендует обязательно попробовать этот рецепт портала Ukr.Media.
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Рецепт нежного десерта
- Время: 1 час + застывание
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 500 миллилитров молока + 100 миллилитров;
– 40 граммов кукурузного крахмала;
– 2 грамма ванилина;
– 500 граммов творога кисломолочного сыра;
– 150 граммов меда;
– 20 граммов желатина.
Приготовление:
- В небольшой кастрюле или сотейнике смешайте яйца, молоко, крахмал и ванилин. Поставьте на слабый огонь и, постоянно помешивая, доведите смесь до загустения. Важно не доводить до кипения. Готовый крем накройте пищевой пленкой так, чтобы она касалась поверхности, и оставьте охлаждаться.
- Отдельно в теплом молоке растворите быстрорастворимый желатин и оставьте набухать.
- Творог тщательно измельчите блендером до однородной консистенции или протрите через мелкое сито.
- В большой миске соедините творог, мед и охлажденный заварной крем. Взбейте все ингредиенты миксером до гладкой, пышной массы.
- Подогрейте молоко с желатином до полного растворения последнего (но не кипятите), после чего тонкой струйкой введите его в творожную смесь, взбивая при этом миксером до однородности.
- Перелейте готовую массу в форму (подойдет разъемная или силиконовая). По желанию, можно добавить в середину ягоды или кусочки фруктов.
- Поставьте форму с десертом в холодильник на несколько часов до полного застывания.
- Перед подачей украсьте блюдо тертым шоколадом, свежими ягодами или листочками мяты по желанию.
Приятного аппетита!
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