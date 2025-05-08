На вкус как пломбир, но почти без калорий: воздушный десерт из самых простых ингредиентов

Легкий и нежный десерт почти без калорий – разве может быть что-то лучше? С этим рецептом вы можете наслаждаться сладеньким хоть каждый день.

Этот десерт напомнит вам о мороженом, но порадует значительно более низкой калорийностью. Простые ингредиенты и нежный, воздушный результат – 24 Канал рекомендует обязательно попробовать этот рецепт портала Ukr.Media. Кстати Вы сделаете ее быстрее, чем сходите в магазин: самый легкий рецепт ароматной шарлотки Рецепт нежного десерта Время : 1 час + застывание

: 1 час + застывание Порций: 8 Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 500 миллилитров молока + 100 миллилитров;

– 40 граммов кукурузного крахмала;

– 2 грамма ванилина;

– 500 граммов творога кисломолочного сыра;

– 150 граммов меда;

– 20 граммов желатина. Приготовление: В небольшой кастрюле или сотейнике смешайте яйца, молоко, крахмал и ванилин. Поставьте на слабый огонь и, постоянно помешивая, доведите смесь до загустения. Важно не доводить до кипения. Готовый крем накройте пищевой пленкой так, чтобы она касалась поверхности, и оставьте охлаждаться. Отдельно в теплом молоке растворите быстрорастворимый желатин и оставьте набухать. Творог тщательно измельчите блендером до однородной консистенции или протрите через мелкое сито. В большой миске соедините творог, мед и охлажденный заварной крем. Взбейте все ингредиенты миксером до гладкой, пышной массы. Подогрейте молоко с желатином до полного растворения последнего (но не кипятите), после чего тонкой струйкой введите его в творожную смесь, взбивая при этом миксером до однородности. Перелейте готовую массу в форму (подойдет разъемная или силиконовая). По желанию, можно добавить в середину ягоды или кусочки фруктов. Поставьте форму с десертом в холодильник на несколько часов до полного застывания. Перед подачей украсьте блюдо тертым шоколадом, свежими ягодами или листочками мяты по желанию. Приятного аппетита! Идеальная закуска: простой рецепт домашнего плавленого сыра.