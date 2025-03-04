Готовится всего 15 минут: Эктор дал рецепт яблочного десерта, который "возвращает в детство"
В мире десертов определенные рецепты способны пробуждать теплые воспоминания из детства. Один из таких рецептов имеет замечательное сочетание яблок, теста и корицы. Это угощение непременно понравится каждому.
24 Канал со ссылкой на звездного телеповара Эктора Хименеса-Браво делится интересным яблочным десертом. Его преимущество не только во вкусе, но и во времени приготовления – всего 15 минут.
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Яблочный десерт от Эктора
- Время: 20 минут
- Порции: 8
Ингредиенты:
– 3 яблока;
– 150 граммов муки;
– 250 граммов слоеного теста;
– 1 желток;
– 50 граммов коричневого сахара;
– 1 чайная ложка корицы.
Как испечь ароматный десерт из яблок: смотрите видео
Приготовление:
- Яблоки порежьте кольцами и вырежьте сердцевину.
- Рабочую поверхность присыпьте мукой и раскатайте тесто. Порежьте на полоски.
- Заверните яблоки в тесто, как показано в видео. Смажьте желтком, посыпьте сахаром и корицей.
- Выложите на противень, устланный пергаментом, и выпекайте в разогретой духовке до 200 градусов до готовности – это примерно 15 минут.
Приятного аппетита!
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