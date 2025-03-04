Готовится всего 15 минут: Эктор дал рецепт яблочного десерта, который "возвращает в детство"

В мире десертов определенные рецепты способны пробуждать теплые воспоминания из детства. Один из таких рецептов имеет замечательное сочетание яблок, теста и корицы. Это угощение непременно понравится каждому.

24 Канал со ссылкой на звездного телеповара Эктора Хименеса-Браво делится интересным яблочным десертом. Его преимущество не только во вкусе, но и во времени приготовления – всего 15 минут.

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Яблочный десерт от Эктора

Время: 20 минут

20 минут Порции: 8

Ингредиенты:

– 3 яблока;

– 150 граммов муки;

– 250 граммов слоеного теста;

– 1 желток;

– 50 граммов коричневого сахара;

– 1 чайная ложка корицы.

Как испечь ароматный десерт из яблок: смотрите видео

Приготовление:

Яблоки порежьте кольцами и вырежьте сердцевину.

Рабочую поверхность присыпьте мукой и раскатайте тесто. Порежьте на полоски.

Заверните яблоки в тесто, как показано в видео. Смажьте желтком, посыпьте сахаром и корицей.

Выложите на противень, устланный пергаментом, и выпекайте в разогретой духовке до 200 градусов до готовности – это примерно 15 минут.

Приятного аппетита!

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