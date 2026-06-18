Этот десерт лучше тортов и пирожных: жареные бананы в кляре с клубникой

Банан и клубника идеально сочетаются в любом десерте. А ещё они могут стать самостоятельным лакомством.

Если идеи для десертов уже иссякли, попробуйте открыть для себя новые вкусы. Жареные помидоры в кляре, которые подают вместе с клубникой, точно сделают ваш день ещё лучше, рассказывает yanni.cooking.

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Как пожарить бананы с клубникой?

Ингредиенты:

– 1 спелый банан;

– овсяные хлопья;

– небольшой кусочек сливочного масла;

– свежая клубника;

– немного меда.

Этот десерт станет для вас приятным открытием: смотрите видео

Приготовление: