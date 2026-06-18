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18 июня, 23:30
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Этот десерт лучше тортов и пирожных: жареные бананы в кляре с клубникой

Лилия Имбировская-Сиваковская

Банан и клубника идеально сочетаются в любом десерте. А ещё они могут стать самостоятельным лакомством.

Если идеи для десертов уже иссякли, попробуйте открыть для себя новые вкусы. Жареные помидоры в кляре, которые подают вместе с клубникой, точно сделают ваш день ещё лучше, рассказывает yanni.cooking.

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Как пожарить бананы с клубникой?

Ингредиенты: 
– 1 спелый банан;
– овсяные хлопья;
– небольшой кусочек сливочного масла;
– свежая клубника;
– немного меда.

Этот десерт станет для вас приятным открытием: смотрите видео

Приготовление:

  1. На хорошо разогретой сковороде растопите небольшой кусочек сливочного масла.
  2. Затем всыпьте овсяные хлопья и обжаривайте их в течение 2–3 минут, постоянно помешивая, пока они не приобретут красивый золотистый оттенок.
  3. После этого добавьте в сковороду нарезанный кружочками банан и, если любите послаще, влейте немного натурального меда.
  4. Непрерывно перемешивайте содержимое сковороды, позволяя кусочкам банана карамелизоваться и равномерно покрыть хлопья своим нежным сладким сиропом.
  5. Готовое блюдо переложите в порционную тарелку и украсьте сверху ломтиками свежей клубники непосредственно перед подачей.