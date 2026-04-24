Все без ума от десерта "Лимончелло" за 5 минут: отличная идея для незабываемых выходных

Сладкое – это прекрасная возможность восстановить силы после тяжелой недели. А с этим рецептом удовольствие будет особенным!

Итальянские десерты – это всегда об изысканности без лишних нервов. "Лимончелло" станет прекрасной возможностью немного снизить темп и побыть в моменте, рассказывает портал "Господинька".

Как быстро сделать десерт "Лимончелло"?

Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– сок 4 лимонов;

– 100 граммов сахара;

– 150 миллилитров воды;

– 40 граммов кукурузного крахмала;

– цедра 1 лимона;

– 500 миллилитров сливок;

– 150 граммов сгущенного молока.

Итальянские десерты – это всегда о легкости / Фото Italian Deserts

Приготовление:

В сотейнике смешайте воду, лимонный сок, сахар и кукурузный крахмал. Постоянно помешивая, прогревайте смесь на небольшом огне до загустения, после чего снимите с плиты, добавьте лимонную цедру для интенсивного аромата и оставьте массу полностью остыть. Для кремовой части взбейте холодные сливки до устойчивых пиков, постепенно вливая сгущенное молоко, чтобы получить нежную и однородную текстуру. Осторожно соедините взбитые сливки с охлажденной лимонной массой с помощью лопатки, разложите десерт в порционные бокалы и поставьте в холодильник на несколько часов для стабилизации.

Как выбрать сочный лимон?

Выбирайте лимоны с тонкой и гладкой кожурой. Плоды с бугорчатой, толстой цедрой обычно содержат меньше мякоти и имеют большой слой белой горькой прослойки, советует Onet.

Также взвесьте плод на ладони. Тяжелый для своего размера лимон свидетельствует о большом количестве влаги внутри, тогда как легкий может оказаться пересушенным. Еще обратите внимание на упругость плода. При легком нажатии идеальный лимон должен быть в меру мягким и сразу возвращать форму.

