Не только со сгущенкой: эти вафли готовят с желе, белковым кремом и "Коровкой"

Когда к праздникам хочется приготовить что-то сладкое, не всегда есть желание браться за сложную выпечку с длинным списком дорогостоящих этапов. Именно поэтому вафли с разными начинками имеют такой успех – их просто готовить, а выглядят так, будто на них потратили пол дня.

Выбор на любой вкус: нежное желе, белковый крем или знакомая с детства "Коровка". Перед Пасхой такие десерты особенно уместны, рассказывает ютуб-канал Onyshkevychi. Как приготовить хрустящие вафли с кремом из конфет "Коровка"? Время : 20 минут

Порций: 4 Ингредиенты:

– 500 граммов конфет "Коровка";

– 180 граммов сливочного масла;

– 8 вафель. Делаем знакомый десерт на новый лад: видео Приготовление: Сливочное масло соедините с конфетами в сотейнике с толстым дном или на сковородке. Поставьте на медленный огонь и, постоянно помешивая, растопите до однородной массы. Когда карамель начнет кипеть, отставьте ее в сторону примерно на 3 минуты, а затем снова хорошо перемешайте. В дальнейшем периодически помешивайте массу, чтобы масло не отделялось. Пока карамель горячая, начинайте собирать вафельный торт. На один слой используйте примерно 3 столовые ложки массы, распределяя ее так, чтобы она заполнила поры вафель. Остатки удобно снимать кондитерским шпателем или широким ножом. Так же перемажьте все вафельные коржи. После этого выложите последний корж, поставьте сверху пресс и оставьте примерно на 30 минут. Готовый торт по желанию можно украсить. Как приготовить зефирные вафли? Время : 25 минут

Порций: 4 Ингредиенты:

– 4 квадратные вафли;

– 3 пакета желе;

– 300 миллилитров кипятка. Таких вафель вы еще не делали: видео Приготовление: Форму размером 30 × 18 × 8 сантиметров застелите пергаментом. Если есть необходимость, пергамент можно слегка смазать маслом. Квадратные вафли обрежьте по размеру формы, чтобы получилось 4 одинаковых вафельных листа. Желе из пакетов пересыпьте в отдельные миски и каждое залейте 100 миллилитрами кипятка. Хорошо перемешайте, чтобы желе полностью растворилось. Если масса растворяется плохо, ее можно немного подогреть в микроволновке и снова перемешать. Оставьте желе остыть до комнатной температуры. Затем поочередно взбейте каждый вид желе до образования пышной пенистой массы, которая увеличится в объеме. Сразу выложите первый взбитый слой в подготовленную форму на вафлю и равномерно распределите. Сверху положите вафельный лист и слегка прижмите, чтобы масса схватилась с вафлей. Так же сформируйте следующие слои, каждый раз чередуя взбитую желейную массу с вафлей. Работать нужно быстро, потому что взбитое желе достаточно быстро густеет. Сверху накройте последним вафельным слоем и поставьте торт в холодильник примерно на 1,5 часа, чтобы масса хорошо стабилизировалась. Как приготовить вафли с белковым кремом? Эти вафли из TikTok lidusichka1993 имеют все шансы стать вашими любимыми. Время : 30 минут

Порций: 4 Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 150 граммов сахара;

– 150 граммов растопленного сливочного масла;

– 150 граммов муки;

– 1 чайную ложку ванильного сахара;

– щепотку соли;

– 3 белка;

– 180 граммов сахара;

– 60 миллилитров воды;

– 1/4 чайной ложки лимонной кислоты или 1 чайную ложку лимонного сока;

– ваниль по желанию. Приготовление: Сначала приготовьте вафли. Яйца взбейте с сахаром до светлой массы, добавьте растопленное, но не горячее сливочное масло. Затем всыпьте ванильный сахар, щепотку соли и просеянную муку, после чего перемешайте до гладкого теста консистенции густой сметаны. Выпекайте вафли в вафельнице до золотистого цвета. Горячие вафли сразу скручивайте в трубочки, потому что после охлаждения они станут хрупкими. Далее приготовьте белковый заварной крем. В сотейнике смешайте сахар и воду, поставьте на средний огонь и варите сироп 4 – 6 минут после закипания. Пока сироп варится, белки взбейте с лимонной кислотой или лимонным соком до мягких пиков. Горячий сироп вливайте в белки тонкой струйкой, не прекращая взбивать. После этого взбивайте еще 5 – 7 минут, пока крем не станет густым, блестящим и не начнет хорошо держать форму. Охлажденные трубочки наполните кремом с помощью кондитерского мешка. Чтобы они оставались хрустящими, наполняйте их кремом непосредственно перед подачей. Что еще вкусненького приготовить? Вам точно может понравиться легендарный торт "Маркиза".

А еще пригодится вкусный бисквитный рулет всего из 3 ингредиентов.