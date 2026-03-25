Не только со сгущенкой: эти вафли готовят с желе, белковым кремом и "Коровкой"
Когда к праздникам хочется приготовить что-то сладкое, не всегда есть желание браться за сложную выпечку с длинным списком дорогостоящих этапов. Именно поэтому вафли с разными начинками имеют такой успех – их просто готовить, а выглядят так, будто на них потратили пол дня.
Выбор на любой вкус: нежное желе, белковый крем или знакомая с детства "Коровка". Перед Пасхой такие десерты особенно уместны, рассказывает ютуб-канал Onyshkevychi.
Как приготовить хрустящие вафли с кремом из конфет "Коровка"?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов конфет "Коровка";
– 180 граммов сливочного масла;
– 8 вафель.
Приготовление:
- Сливочное масло соедините с конфетами в сотейнике с толстым дном или на сковородке.
- Поставьте на медленный огонь и, постоянно помешивая, растопите до однородной массы. Когда карамель начнет кипеть, отставьте ее в сторону примерно на 3 минуты, а затем снова хорошо перемешайте.
- В дальнейшем периодически помешивайте массу, чтобы масло не отделялось.
- Пока карамель горячая, начинайте собирать вафельный торт. На один слой используйте примерно 3 столовые ложки массы, распределяя ее так, чтобы она заполнила поры вафель.
- Остатки удобно снимать кондитерским шпателем или широким ножом. Так же перемажьте все вафельные коржи.
- После этого выложите последний корж, поставьте сверху пресс и оставьте примерно на 30 минут.
- Готовый торт по желанию можно украсить.
Как приготовить зефирные вафли?
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 квадратные вафли;
– 3 пакета желе;
– 300 миллилитров кипятка.
Приготовление:
- Форму размером 30 × 18 × 8 сантиметров застелите пергаментом.
- Если есть необходимость, пергамент можно слегка смазать маслом. Квадратные вафли обрежьте по размеру формы, чтобы получилось 4 одинаковых вафельных листа. Желе из пакетов пересыпьте в отдельные миски и каждое залейте 100 миллилитрами кипятка. Хорошо перемешайте, чтобы желе полностью растворилось.
- Если масса растворяется плохо, ее можно немного подогреть в микроволновке и снова перемешать. Оставьте желе остыть до комнатной температуры. Затем поочередно взбейте каждый вид желе до образования пышной пенистой массы, которая увеличится в объеме.
- Сразу выложите первый взбитый слой в подготовленную форму на вафлю и равномерно распределите. Сверху положите вафельный лист и слегка прижмите, чтобы масса схватилась с вафлей.
- Так же сформируйте следующие слои, каждый раз чередуя взбитую желейную массу с вафлей. Работать нужно быстро, потому что взбитое желе достаточно быстро густеет.
- Сверху накройте последним вафельным слоем и поставьте торт в холодильник примерно на 1,5 часа, чтобы масса хорошо стабилизировалась.
Как приготовить вафли с белковым кремом?
Эти вафли из TikTok lidusichka1993 имеют все шансы стать вашими любимыми.
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 150 граммов сахара;
– 150 граммов растопленного сливочного масла;
– 150 граммов муки;
– 1 чайную ложку ванильного сахара;
– щепотку соли;
– 3 белка;
– 180 граммов сахара;
– 60 миллилитров воды;
– 1/4 чайной ложки лимонной кислоты или 1 чайную ложку лимонного сока;
– ваниль по желанию.
Приготовление:
- Сначала приготовьте вафли. Яйца взбейте с сахаром до светлой массы, добавьте растопленное, но не горячее сливочное масло.
- Затем всыпьте ванильный сахар, щепотку соли и просеянную муку, после чего перемешайте до гладкого теста консистенции густой сметаны. Выпекайте вафли в вафельнице до золотистого цвета. Горячие вафли сразу скручивайте в трубочки, потому что после охлаждения они станут хрупкими.
- Далее приготовьте белковый заварной крем. В сотейнике смешайте сахар и воду, поставьте на средний огонь и варите сироп 4 – 6 минут после закипания. Пока сироп варится, белки взбейте с лимонной кислотой или лимонным соком до мягких пиков.
- Горячий сироп вливайте в белки тонкой струйкой, не прекращая взбивать. После этого взбивайте еще 5 – 7 минут, пока крем не станет густым, блестящим и не начнет хорошо держать форму.
- Охлажденные трубочки наполните кремом с помощью кондитерского мешка. Чтобы они оставались хрустящими, наполняйте их кремом непосредственно перед подачей.
