Не сыпьте изюм в паску просто из пачки: вот что надо сделать сперва

С изюмом в пасхе часто делают одну и ту же ошибку – добавляют его в тесто без подготовки, а потом удивляются, почему выпечка получается не такой мягкой, как хотелось. Вроде бы мелочь, но именно она заметно влияет и на текстуру, и на вкус готового кулича.

Если добавляете изюм к пасхе, их не стоит сыпать в тесто просто из пачки, пишет Dekretna Kyxnya. В сухом виде они забирают часть влаги из теста, из-за чего выпечка может получиться менее мягкой и быстрее терять свежесть.

Как правильно добавлять изюм в пасху?

Перед использованием изюм сначала нужно хорошо промыть в холодной воде. После этого его заливают кипятком примерно на 20 минут, чтобы он стал мягче и набрал влагу. Далее воду сливают, а к подготовленному изюму добавляют апельсиновую цедру и свежевыжатый сок. Для этого апельсин сначала хорошо моют, натирают внешнюю часть кожуры, а затем выжимают сок и все смешивают с изюмом.

Готовим пасху с изюмом: видео

Чтобы вкус стал глубже, к смеси добавляют немного алкоголя – это может быть коньяк, ром, виски или другой крепкий напиток. Достаточно небольшого количества, после чего все тщательно перемешивают. В таком виде изюм желательно оставить хотя бы на несколько часов. Если есть возможность, лучше выдержать его 3 – 5 часов, чтобы он хорошо впитал аромат и стал сочным.

Такой способ подготовки имеет сразу несколько преимуществ. Изюм уже не будет вытягивать влагу из теста, а наоборот – поможет сохранить мягкость кулича. Кроме того, апельсиновая цедра добавляет выпечке выразительного аромата, который равномерно распределяется внутри. Алкоголь в этом случае тоже выполняет практическую функцию – он помогает куличу дольше оставаться свежим и не черстветь. Именно поэтому такая выпечка может хорошо храниться еще несколько дней после праздника.

Какие дрожжи выбрать для кулича?

Для паски решающим является не столько тип дрожжей, сколько то, насколько они активны, информирует ZAXID.NET Но разница между сухими и влажными все же есть – и она хорошо ощущается именно в сдобном тесте, где много масла, яиц и сахара.

Влажные дрожжи традиционно считают более сильными для пасхи. Они быстрее запускают брожение, тесто поднимается мягко, а мякиш часто получается более рыхлым и ровным. Именно поэтому многие хозяйки для пасхальной выпечки до сих пор выбирают именно их.

Сухие дрожжи удобнее – дольше хранятся, не требуют спешки и дают стабильный результат, если правильно выдержать пропорцию. Главное – не брать их после долгого хранения, потому что даже хороший рецепт не спасет слабые дрожжи.

