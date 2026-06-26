Несколько капель – и сыр долго останется свежим: какой секретный продукт творит чудеса

Сыр любят все, и многие беспокоятся о хранении этого продукта. Достаточно всего одного секрета, чтобы он не терял вкус и оставался свежим.

Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда любимый твёрдый сыр быстро засыхает или покрывается плесенью в холодильнике, даже если срок годности на упаковке ещё вполне в порядке. Проблема кроется в неправильном микроклимате – обычная пищевая пленка задерживает лишнюю влагу, что только ускоряет рост грибков, рассказывает Onet.

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Как избавиться от этой проблемы за копейки?

Здесь поможет копеечный и простой трюк с обычным столовым уксусом. Уксусная кислота — это мощный природный антисептик. Она снижает уровень pH на поверхности продукта, создавая кислую среду, в которой болезнетворные бактерии и споры плесени просто не способны выжить или размножаться.

Сохраняем сыр свежим надолго / Фото Pixabay

Чтобы сыр оставался свежим и мягким в течение нескольких недель, выполните три простых шага:

Слегка смочите бумажное полотенце или чистую хлопчатобумажную салфетку в уксусе. Плотно заверните в него кусок сыра сразу после того, как принесли его из магазина. Положите сверток в герметичный лоток или стеклянный контейнер и поместите в специальный ящик холодильника, предназначенный для овощей и фруктов — там оптимальный уровень влажности.

Этот метод абсолютно дешевый, занимает меньше минуты и не портит вкус или аромат самого продукта. Благодаря бумажному полотенцу сыр продолжает "дышать", а лёгкие пары уксуса надёжно защищают его от появления плесени, позволяя вам каждое утро наслаждаться идеальными бутербродами.