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16 августа, 10:40
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Магазинное даже близко не стояло: мороженое с киви без сахара, которое поможет справиться с любой жарой

Лилия Имбировская-Сиваковская

Мороженое – лучшее утешение в жаркий день. Не ходите в магазин – вы можете приготовить гораздо более вкусный десерт сами!

Киви – отличная основа для прохладного домашнего десерта. И главное – он готовится буквально за считанные минуты, останется лишь немного подождать, пока холод сделает свое дело!

Как приготовить мороженое из киви?

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 4 киви (замороженные);
– 1 банан (замороженный);
– 150 граммов густого натурального йогурта;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– щепотка соли.

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Приготовление:

  1. Переложите все подготовленные ингредиенты в чашу блендера.
  2. Взбейте массу на высокой скорости до получения абсолютно гладкой, нежной кремообразной консистенции.
  3. Мороженое готово к подаче, но при желании его можно еще ненадолго поставить в морозилку.

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