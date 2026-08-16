Магазинное даже близко не стояло: мороженое с киви без сахара, которое поможет справиться с любой жарой

Мороженое – лучшее утешение в жаркий день. Не ходите в магазин – вы можете приготовить гораздо более вкусный десерт сами!

Киви – отличная основа для прохладного домашнего десерта. И главное – он готовится буквально за считанные минуты, останется лишь немного подождать, пока холод сделает свое дело! Как приготовить мороженое из киви? Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 4 киви (замороженные);

– 1 банан (замороженный);

– 150 граммов густого натурального йогурта;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– щепотка соли. Домашнее мороженое, которое превзойдет магазинное: смотрите видео Приготовление: Переложите все подготовленные ингредиенты в чашу блендера. Взбейте массу на высокой скорости до получения абсолютно гладкой, нежной кремообразной консистенции. Мороженое готово к подаче, но при желании его можно еще ненадолго поставить в морозилку.