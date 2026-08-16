16 августа, 10:40
Магазинное даже близко не стояло: мороженое с киви без сахара, которое поможет справиться с любой жарой
Мороженое – лучшее утешение в жаркий день. Не ходите в магазин – вы можете приготовить гораздо более вкусный десерт сами!
Киви – отличная основа для прохладного домашнего десерта. И главное – он готовится буквально за считанные минуты, останется лишь немного подождать, пока холод сделает свое дело!
Как приготовить мороженое из киви?
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 киви (замороженные);
– 1 банан (замороженный);
– 150 граммов густого натурального йогурта;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– щепотка соли.
Домашнее мороженое, которое превзойдет магазинное: смотрите видео
Приготовление:
- Переложите все подготовленные ингредиенты в чашу блендера.
- Взбейте массу на высокой скорости до получения абсолютно гладкой, нежной кремообразной консистенции.
- Мороженое готово к подаче, но при желании его можно еще ненадолго поставить в морозилку.