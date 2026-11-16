Эластичное тесто, которое не рвется даже после заморозки: проверенный домашний рецепт пельменей
Домашние пельмени, приготовленные по проверенному семейному рецепту, легко превосходят любые магазинные полуфабрикаты благодаря идеальному балансу тонкого, эластичного теста и щедрой мясной начинки.
Замес на теплом молоке с добавлением растительного масла делает тесто настолько пластичным, что оно раскатывается почти до прозрачности, надежно склеивается по краям и прекрасно выдерживает длительную заморозку без растрескивания.
Чтобы внутри каждого сваренного пельменя образовался ароматный насыщенный бульон, фарш готовят из сочной свиной шейки с большим количеством репчатого лука и обязательно добавляют ледяную воду. Охлажденная вода надежно удерживает мясные соки внутри во время термической обработки, делая начинку нежной и воздушной.
Как приготовить вкусные домашние пельмени?
- Время: 1 час 15 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
эластичное тесто на молоке:
– 1 килограмм пшеничной муки;
– 500 миллилитров теплого молока;
– 2 куриных яйца;
– 2 столовые ложки рафинированного масла;
– 1 чайная ложка каменной соли;
сочная мясная начинка:
– 1 килограмм свиной шейки;
– 350 граммов репчатого лука;
– 100 миллилитров ледяной воды;
– 1 чайная ложка черного молотого перца;
– 1,5 чайной ложки каменной соли.
Приготовление:
- В глубокой миске взбейте венчиком яйца с солью, влейте теплое молоко и постепенно всыпайте просеянную муку, замешивая тесто сначала ложкой, а затем руками.
- Когда масса соберется в комок, добавьте 2 столовые ложки растительного масла, вымесите до гладкости и оставьте под миской на 20 – 30 минут.
- Тем временем нарезанную свиную шею и очищенный лук пропустите через мясорубку, приправьте солью и перцем, влейте 100 миллилитров ледяной воды и тщательно перемешайте фарш до однородности, почему отставьте в холодильник до окончания отдыха теста.
- Разделите тесто на порционные куски, тонко раскатайте каждый на посыпанной мукой поверхности и вырежьте стаканом кружочки.
- Выложите в центр по 1 чайной ложке охлажденного фарша, плотно защипните края полумесяцем и соедините кончики.
- Опускайте пельмени партиями в кипящую подсоленную воду, осторожно перемешайте, чтобы они не прилипли ко дну, и варите 5 – 7 минут после всплытия, а остальные заготовки заморозьте на присыпанной мукой доске.
- Подавайте горячими с кусочком сливочного масла или свежей сметаной.