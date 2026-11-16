Эластичное тесто, которое не рвется даже после заморозки: проверенный домашний рецепт пельменей

Домашние пельмени, приготовленные по проверенному семейному рецепту, легко превосходят любые магазинные полуфабрикаты благодаря идеальному балансу тонкого, эластичного теста и щедрой мясной начинки.

Замес на теплом молоке с добавлением растительного масла делает тесто настолько пластичным, что оно раскатывается почти до прозрачности, надежно склеивается по краям и прекрасно выдерживает длительную заморозку без растрескивания.

Чтобы внутри каждого сваренного пельменя образовался ароматный насыщенный бульон, фарш готовят из сочной свиной шейки с большим количеством репчатого лука и обязательно добавляют ледяную воду. Охлажденная вода надежно удерживает мясные соки внутри во время термической обработки, делая начинку нежной и воздушной.

Как приготовить вкусные домашние пельмени?

Время : 1 час 15 минут

: 1 час 15 минут Порций: 8

Ингредиенты:

эластичное тесто на молоке:

– 1 килограмм пшеничной муки;

– 500 миллилитров теплого молока;

– 2 куриных яйца;

– 2 столовые ложки рафинированного масла;

– 1 чайная ложка каменной соли;

сочная мясная начинка:

– 1 килограмм свиной шейки;

– 350 граммов репчатого лука;

– 100 миллилитров ледяной воды;

– 1 чайная ложка черного молотого перца;

– 1,5 чайной ложки каменной соли.

Приготовление: