Все теперь пекут хлеб в гусятнице: рецепт от Ярославского без замешивания
Домашний хлеб – это наслаждение, которое вы легко можете подарить себе и родным. Ни один магазинный продукт не сравнится с тем, что вы можете сделать собственными руками.
Почему хозяйки все чаще пекут хлеб в гусятнице?
Такой способ приготовления хлеба имеет несколько преимуществ. Даже если вы делаете это впервые – у вас все равно все получится, рассказывают хозяйки в Threads anna.denysenko.
Кроме того, вам не придется прилагать много усилий. Это тот замечательный случай, когда надо просто смешать ингредиенты и поставить в духовку.
Как испечь хлеб в гусятнице?
Чтобы все прошло без хлопот, а хлеб получился красивым, стоит воспользоваться проверенными рецептами известных кулинаров. Например, из инстаграма Владимира Ярославского.
- Время: 14 часов
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 400 граммов пшеничной муки;
– 8 граммов соли;
– 1/3 чайной ложки сухих дрожжей;
– 300 миллилитров воды;
– мука на припудривание.
Приготовление:
- Просейте муку, чтобы насытить ее кислородом, и соедините с дрожжами и солью.
- Добавьте едва теплую воду, быстро замесите и оставьте под пленкой в тепле на 12 – 16 часов.
- Когда тесто подойдет, осторожно сложите его "конвертом" прямо в миске.
- Переложите заготовку швом вниз на припорошенный мукой пергамент, накройте полотенцем и подождите еще 2 часа.
- За полчаса до выпекания разогрейте духовку вместе с чугунной кастрюлей или гусятницей до 250 градусов.
- Осторожно переместите тесто на пергаменте в горячую емкость и готовьте под крышкой 30 минут, а потом еще 20 минут без нее для румяной корочки.
- Дайте буханке остыть на решетке, после чего можете нарезать и подавать к столу.
