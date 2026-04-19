Все теперь пекут хлеб в гусятнице: рецепт от Ярославского без замешивания

Домашний хлеб в гусятнице – это порция душистого наслаждения и возможность попробовать что-то действительно особенное. Хлеб, который приготовлен собственными руками, подарит незабываемые эмоции.

Почему хозяйки все чаще пекут хлеб в гусятнице?

Такой способ приготовления хлеба имеет несколько преимуществ. Даже если вы делаете это впервые – у вас все равно все получится, рассказывают хозяйки в Threads anna.denysenko.

Кроме того, вам не придется прилагать много усилий. Это тот замечательный случай, когда надо просто смешать ингредиенты и поставить в духовку.

Как испечь хлеб в гусятнице?

Чтобы все прошло без хлопот, а хлеб получился красивым, стоит воспользоваться проверенными рецептами известных кулинаров. Например, из инстаграма Владимира Ярославского.

Время : 14 часов

: 14 часов Порций: 1

Ингредиенты:

– 400 граммов пшеничной муки;

– 8 граммов соли;

– 1/3 чайной ложки сухих дрожжей;

– 300 миллилитров воды;

– мука на припудривание.

Делаем вкусный домашний хлеб: видео

Приготовление:

Просейте муку, чтобы насытить ее кислородом, и соедините с дрожжами и солью. Добавьте едва теплую воду, быстро замесите и оставьте под пленкой в тепле на 12 – 16 часов. Когда тесто подойдет, осторожно сложите его "конвертом" прямо в миске. Переложите заготовку швом вниз на припорошенный мукой пергамент, накройте полотенцем и подождите еще 2 часа. За полчаса до выпекания разогрейте духовку вместе с чугунной кастрюлей или гусятницей до 250 градусов. Осторожно переместите тесто на пергаменте в горячую емкость и готовьте под крышкой 30 минут, а потом еще 20 минут без нее для румяной корочки. Дайте буханке остыть на решетке, после чего можете нарезать и подавать к столу.

