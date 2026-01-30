Укр Рус
30 января, 18:05
2

Домашний майонез за минуту от блогера: вы больше его не будете покупать

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Домашний майонез можно приготовить за 5 минут, используя яйцо, соль, сахар, лимонный сок, горчицу, чеснок и масло.
  • Добавление соевого соуса в майонез придает блюдам эффект "умами".

Майонез – один из самых популярных соусов, которые мы обычно покупаем в магазине. Но свое – всегда вкуснее и полезнее.

Домашний майонез – это не только о лучшем вкусе и пользе. С ним ваши блюда станут по-настоящему совершенными, ведь он сделает их вкус более глубоким, рассказывает Инстаграм alionakarpiuk.

Как приготовить домашний майонез?

  • Время: 5 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 1 яйцо;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 1 чайная ложка горчицы;
– 1 зубчик чеснока;
– 250 миллилитров растительного масла.

Готовим домашний майонез: видео

Приготовление:

  1. В высокую банку положите яйцо, добавьте соль, сахар, уксус или лимонный сок, горчицу и измельченный чеснок.
  2. Опустите блендер на дно и начните взбивать.
  3. Не останавливаясь, медленно вливайте масло тонкой струйкой. Майонез быстро загустеет и готов к использованию.

Что добавить в домашний майонез?

В процессе приготовления можно добавить немного соевого соуса. Он придаст эффекта "умами" – это часто используют в ресторанах, рассказывает Beszamel.

Также можно добавить копченую паприку – интересный и оригинальный акцент. Измельченная свежая зелень также будет не лишней и придаст ощущение свежести.

