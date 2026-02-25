Нежнее зефира просто не существует: домашний рецепт, который привлечет весну

Все уже с нетерпением ожидают, когда зима уступит место теплым лучам весны. Возможно, стоит добавлять весне "мотивации" разнообразными вкусностями?

Весна – это период свежести и легкости. А что может быть более нежным и воздушным, чем домашний зефир? Берем рецепт от Haps и наслаждаемся сменой декораций природы.

Как приготовить домашний зефир?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов сахара;

– 30 граммов желатина;

– пол чайной ложки лимонной кислоты;

– четверть чайной ложки соды.

Нежнейшее лакомство / Фото Freepik

Приготовление:

Подготовьте желатин, залив его половиной стакана воды для набухания. Отдельно в сотейнике соедините сахар со 125 миллилитрами воды и прогревайте на минимальном огне. Постоянно помешивайте смесь, пока она не станет прозрачной и не начнет активно закипать. Как только сироп закипит, введите в него набухший желатин, тщательно размешайте до растворения и мгновенно уберите емкость с плиты. Дайте основе слегка остыть, после чего начните работать миксером: взбивайте массу на средней скорости в течение 6 минут. Сделайте короткую паузу, чтобы техника и смесь "отдохнули", а затем снова повторите цикл взбивания. В густую белую массу всыпьте соду и лимонную кислоту – эти компоненты придадут зефиру необходимой легкости и баланса вкуса. Продолжайте интенсивно взбивать массу еще 10 минут, пока она не станет максимально пышной. Оставьте готовую массу на несколько минут настояться, а затем порционно высаживайте ее кондитерским шприцем или ложкой на влажную разделочную доску. Дайте зефиру время стабилизироваться, а для финального штриха притрусите нежное лакомство сахарной пудрой.

Как добавить в зефир ягодный сок?

Чтобы придать десерту нежный оттенок и фруктовый аромат, замените часть воды для сиропа или растворения желатина концентрированным ягодным соком (например, малиновым, вишневым или клубничным). Важно, чтобы сок был хорошо процежен от мякоти и семян, иначе текстура зефира потеряет свою идеальную гладкость, подсказывает портал Smakosze.

Добавляйте сок непосредственно во время варки сиропа или на этапе взбивания массы. Учитывая ваши кулинарные предпочтения, такой натуральный краситель сделает лакомство не только привлекательнее на вид, но и придаст им приятной ягодной кислинки, которая прекрасно балансирует сладость сахара.

