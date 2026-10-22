Осенний хит без капли химии: как приготовить невесомый зефир "тыква-апельсин"
Сезон тыквы – идеальное время для кондитерских экспериментов, а сочетание яркой осенней тыквы с освежающим цитрусом давно стало беспроигрышной классикой.
Домашний зефир "тыква-апельсин" получается невероятно нежным, упругим и совершенно не приторным благодаря ярко выраженной апельсиновой кислинке и аромату эфирных масел цедры. Приготовление на агар-агаре гарантирует надежную стабилизацию и идеальную рельефность половинок, а естественный цвет тыквы делает десерт ярким и солнечным даже без искусственных красителей, рассказывает yummy.lera.
Как приготовить зефир "тыква-апельсин"?
- Время: 30 минут + застывание
- Порций: 16 половинок
Ингредиенты:
тыквенно-апельсиновое пюре:
– 250 граммов очищенной тыквы;
– 80 граммов сахара;
– цедра 3 апельсинов;
– 50 миллилитров апельсинового сока;
сироп на агар-агаре:
– 200 граммов тыквенно-апельсинового пюре;
– 120 миллилитров апельсинового сока;
– 10 граммов агар-агара (концентрацией от 900);
– 100 граммов сахара;
– оранжевый пищевой краситель;
белковая масса:
– белки из 2 яиц;
– 150 граммов сахара;
– четверть чайной ложки лимонной кислоты;
посыпка и склеивание:
– 10 граммов сахарной пудры;
– 5 граммов кукурузного крахмала.
Как приготовить зефир из тыквы: смотрите видео
Приготовление
- Снимите тонкую яркую цедру с трех апельсинов без белой горькой части, разотрите ее пальцами с сахаром в небольшой миске и оставьте на 15 минут, чтобы сахарные кристаллы извлекли максимум эфирных масел.
- Очищенную тыкву натрите на большой терке, переложите в сотейник, добавьте ароматный сахар с цедрой и влейте апельсиновый сок.
- Доведите массу до кипения, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и тушите до полной мягкости тыквы.
- После этого тщательно взбейте смесь погружным блендером до абсолютно однородного гладкого пюре без малейших волокон.
- Агар-агар залейте свежим апельсиновым соком в отдельной кастрюле с толстым дном и дайте постоять несколько минут, чтобы он набух.
- Добавьте туда взвешенное готовое пюре, сахар и, по желанию, каплю оранжевого красителя.
- Перемешайте, поставьте на средний огонь и, непрерывно помешивая силиконовой лопаткой или венчиком, доведите до активного кипения.
- Слегка уменьшите огонь и варите сироп 4 – 5 минут, постоянно перемешивая со дна: масса должна стекать с лопатки непрерывной густой нитью, а при наличии кулинарного термометра – достигнуть отметки 104 – 106 градусов.
- Как только сироп закипит, параллельно начните взбивать белки: добавьте к ним лимонную кислоту и взбивайте миксером на средней скорости до состояния плотной пены.
- Затем, не выключая миксер, постепенно всыпайте сахар, включите максимальную мощность и взбейте массу почти до устойчивых пиков.
- Не прекращая взбивание на самой высокой скорости, тонкой ровной струйкой влейте горячий тыквенный сироп непосредственно в белковую массу, стараясь не попадать на венчики миксера.
- После добавления всего сиропа продолжайте взбивать еще 1 – 2 минуты на максимальной скорости, пока зефирная масса не станет пышной, глянцевой и заметно не уплотнится.
- Работайте быстро, так как агар-агар начинает застывать уже при температуре около 40 градусов.
- Сразу переложите теплую зефирную массу в большой кондитерский мешок с зубчатой насадкой и выдавливайте аккуратные рельефные зефирки на пергаментную бумагу или силиконовый коврик.
- Оставьте половинки стабилизироваться при комнатной температуре на 8 – 12 часов или на всю ночь: поверхность должна подсохнуть и не липнуть к пальцам.
- Для обсыпки смешайте сахарную пудру с кукурузным крахмалом.
- Осторожно снимите половинки с пергамента, соедините их попарно плоскими донышками и со всех сторон обваляйте в подготовленной пудре, стряхивая лишний слой.