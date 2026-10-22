Осенний хит без капли химии: как приготовить невесомый зефир "тыква-апельсин"

Домашний зефир "тыква-апельсин" получается невероятно нежным, упругим и совершенно не приторным благодаря ярко выраженной апельсиновой кислинке и аромату эфирных масел цедры. Приготовление на агар-агаре гарантирует надежную стабилизацию и идеальную рельефность половинок, а естественный цвет тыквы делает десерт ярким и солнечным даже без искусственных красителей, рассказывает yummy.lera.

Как приготовить зефир "тыква-апельсин"?

Время : 30 минут + застывание

: 30 минут + застывание Порций: 16 половинок

Ингредиенты:

тыквенно-апельсиновое пюре:

– 250 граммов очищенной тыквы;

– 80 граммов сахара;

– цедра 3 апельсинов;

– 50 миллилитров апельсинового сока;

сироп на агар-агаре:

– 200 граммов тыквенно-апельсинового пюре;

– 120 миллилитров апельсинового сока;

– 10 граммов агар-агара (концентрацией от 900);

– 100 граммов сахара;

– оранжевый пищевой краситель;

белковая масса:

– белки из 2 яиц;

– 150 граммов сахара;

– четверть чайной ложки лимонной кислоты;

посыпка и склеивание:

– 10 граммов сахарной пудры;

– 5 граммов кукурузного крахмала.

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Как приготовить зефир из тыквы: смотрите видео

Приготовление