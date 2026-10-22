Осінній хіт без краплі хімії: як приготувати невагомий зефір "гарбуз-апельсин"

Домашній зефір "гарбуз-апельсин" виходить неймовірно ніжним, пружним і абсолютно не нудким завдяки виразній апельсиновій кислинці та аромату ефірних олій цедри. Приготування на агар-агарі гарантує надійну стабілізацію та ідеальну рельєфність половинок, а природний колір гарбуза робить десерт яскравим і сонячним навіть без штучних барвників, розповідає yummy.lera.

Як приготувати зефір "гарбуз-апельсин"?

Час : 30 хвилин + застигання

: 30 хвилин + застигання Порцій: 16 половинок

Інгредієнти:

гарбузово-апельсинове пюре:

– 250 грамів очищеного гарбуза;

– 80 грамів цукру;

– цедра з 3 апельсинів;

– 50 мілілітрів апельсинового фрешу;

сироп на агар-агарі:

– 200 грамів гарбузово-апельсинового пюре;

– 120 мілілітрів апельсинового фрешу;

– 10 грамів агар-агару (силою від 900);

– 100 грамів цукру;

– помаранчевий харчовий барвник;

білкова маса:

– білки з 2 яєць;

– 150 грамів цукру;

– чверть чайної ложки лимонної кислоти;

обсипання та склеювання:

– 10 грамів цукрової пудри;

– 5 грамів кукурудзяного крохмалю.

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Як приготувати зефір з гарбуза: дивіться відео

Приготування