Тесто решает все: как приготовить домашнюю пиццу с пышными бортиками

Пицца – это то блюдо, которое всегда исчезает до последнего кусочка. Доставка – не единственная опция, ведь вы легко сделаете ее дома!

Домашняя пицца должна радовать не только сочетанием ингредиентов, но и эстетикой и текстурой. Важно обратить внимание буквально на несколько деталей, чтобы получить не хуже результат, чем в пиццерии.

Как приготовить вкусную пиццу дома?

Для хорошей домашней пиццы важно не только тесто, но и то, как с ним работают после замешивания, информирует Recipetine ats. Лучше всего брать муку с высоким содержанием белка – хлебную или специальную муку для пиццы. С ней основа получается более упругой, а бортики – более рыхлыми. Если такой муки нет, можно использовать обычную пшеничную, но текстура будет немного другой.

В домашнее тесто стоит добавить немного оливкового масла. В очень горячей печи пицца выпекается за считанные минуты, но обычная духовка работает иначе: температура ниже, а время выпекания длиннее. Масло помогает тесту не пересохнуть.

Вода должна быть теплой, ведь дрожжам нужен комфортный старт. Щепотка сахара поможет тесту лучше подняться и зарумяниться, поэтому не стоит избегать этого ингредиента. Соль тоже не пропускайте – без нее основа будет пресной.

Тесто не надо "мучить" долгим вымешиванием. Достаточно нескольких минут, чтобы оно стало гладким и собралось в мягкий шар. Дальше ему нужно время. Можно готовить пиццу в тот же день, но тесто после холодильника обычно имеет лучший вкус. Если оставить его на ночь или даже дольше, оно становится ароматнее и с ним приятнее работать.

Скалка – не самый лучший помощник для пиццы. Основу лучше растягивать руками, двигаясь от середины к краям. Бортики не прижимайте, потому что именно в них остается воздух. Оно и дает тот рыхлый край, за который домашнюю пиццу хочется есть до последнего куска. И не гонитесь за идеальным кругом – в пицце легкая неровность только добавляет домашнего вида.

Начинки должно быть достаточно, но не много. Толстый слой соуса, сыра и дополнений делает середину влажной и мешает тесту хорошо подняться. Сыр лучше натирать самостоятельно, потому что готовая магазинная стружка часто тяжелее и грубее. Духовку разогревайте максимально сильно, а пиццу пеките быстро. Камень для пиццы или форма с отверстиями помогут сделать низ более хрустящим, но даже с обычным противнем результат будет хорошим, если хорошо прогреть духовку.

Можно ли приготовить тесто на пиццу без дрожжей?

Да, это в принципе вполне возможно, пишет Allrecipes. В таком случае вместо них используют разрыхлитель – он быстро делает основу более мягкой и помогает ей немного подняться во время выпекания. Это удобный вариант, когда хочется пиццы прямо сейчас, без долгого ожидания, расстойки теста и нескольких этапов подъема.

Но учитывайте, что такое тесто не будет полностью похожим на классическое дрожжевое. Оно получается тоньше, плотнее и больше напоминает хрустящий корж, крекер или несладкое печенье. Зато готовится очень быстро – примерно за 15 – 25 минут вместе с замешиванием и формированием.

Чтобы основа не получилась сухой, важно не переборщить с мукой. Тесто должно быть мягким, но не липнуть к рукам. Его не нужно долго вымешивать: достаточно собрать ингредиенты в однородную массу, раскатать или растянуть тонким слоем, добавить соус, сыр и начинку. Пицца без дрожжей хорошо подходит для быстрого ужина, детского перекуса или ситуации, когда дома нет времени ждать, пока тесто подойдет.

Лучше всего она подходит сразу после выпекания, пока края еще хрустящие, а сыр горячий. Если хочется именно рыхлой, воздушной основы с большими бортиками, лучше выбрать дрожжевое тесто. Но для быстрой домашней пиццы вариант с разрыхлителем вполне работает.

Существует ли идеальное тесто на пиццу?

Конечно, это вопрос вкуса, но есть исполнение, которое получило признание даже у известных на весь мир шефов. Например, если повторять за любимым Джейми Оливера, то все непременно получится на самом высоком уровне.

Ингредиенты:

– 1 килограмм муки для хлеба высшего сорта или муки Tipo 00;

– 1 чайная ложка мелкой морской соли;

– 2 пакетика сухих дрожжей по 7 граммов;

– 1 столовая ложка золотистого сахарного песка;

– 4 столовые ложки оливкового масла первого отжима.

Приготовление:

Просейте муку с солью на рабочую поверхность и сформируйте углубление в центре. Отдельно соедините теплые дрожжи с сахаром, маслом и водой, дайте смеси постоять несколько минут, а затем вылейте ее в подготовленное углубление. Постепенно вмешивайте муку вилкой, пока масса не станет густой, после чего вымесите ее руками до гладкости и упругости. Поместите тесто в присыпанную мукой миску под влажное полотенце и оставьте в тепле на час для подъема. Когда объем удвоится, обомните основу руками, чтобы выпустить воздух, и разделите на нужное количество частей. Вы можете раскатать пиццу заблаговременно за 20 минут до выпекания или хранить заготовки в холодильнике, разделив их фольгой. Разогрейте духовку до 250 градусов. Тонко растяните тесто, оставляя бортики по краям, добавьте любимую начинку и выпекайте непосредственно на решетке или специальном камне 7 – 10 минут до хрустящей корочки.

