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7 июня, 20:10
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Пицца получается как в пиццерии: Лилия Цвит показала свой домашний рецепт

Лилия Имбировская-Сиваковская

Домашняя пицца имеет одно преимущество, которого не даст ни одна доставка. Можно самостоятельно контролировать толщину теста и количество любимой начинки.

Для хорошей пиццы не нужны дорогие ингредиенты, гораздо важнее правильно приготовить основу. Именно от теста зависит, получатся ли бортики румяными, а середина – мягкой и легкой, отмечает Лилия Цвит.

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Как быстро приготовить домашнюю пиццу?

  • Время: 40 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты:
Ддля теста:
– 250 миллилитров воды;
– 3 грамма сухих дрожжей или 9 граммов прессованных дрожжей;
– 1 чайная ложка соли 1 чайная ложка соли;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 столовая ложка растительного масла;
– 350 граммов муки.
Ддля начинки:
– кетчуп по вкусу;
– салями по вкусу;
– оливки по вкусу;
– твердый сыр по вкусу.

Как сделать пиццу с корочкой дома: смотрите видео

Приготовление:

  1. В большую миску налейте едва теплую воду.
  2. Добавьте сахар, соль и дрожжи, после чего хорошо перемешайте, чтобы дрожжи полностью растворились.
  3. Влейте масло и еще раз перемешайте. Постепенно всыпьте просеянную муку и начните замешивать тесто деревянной лопаткой или обычной ложкой.
  4. Когда все ингредиенты объединятся в однородную массу, оставьте тесто на 10 минут. За это время клейковина набухнет, и работать с ним будет значительно легче.
  5. Вернитесь к тесту и начните активно вымешивать его примерно 10 минут. Оно будет достаточно жидким и липким, но дополнительной муки добавлять не нужно.
  6. Лучше всего вымешивать его лопаткой, будто вытягивая и растягивая массу. В конце тесто станет гладким, эластичным и начнет лучше отставать от инструмента. Рабочую поверхность слегка смажьте маслом и выложите тесто.
  7. Осторожно растяните его в большой прямоугольник, а затем сложите конвертом.
  8. Сформируйте шар, переверните швом вниз, накройте миской и оставьте подходить примерно на 1,5 часа. За это время тесто хорошо увеличится в объеме и наполнится большими воздушными пузырьками.
  9. Готовое тесто разделите на две равные части. Из этого количества получаются две пиццы диаметром примерно 26 сантиметров. Поскольку тесто остается мягким и влажным, руки лучше смазать растительным маслом.
  10. Именно такая консистенция позволяет получить тонкую основу с хрустящими бортиками.
  11. Переложите одну часть теста на лист пергамента и руками придайте ей форму круга.
  12. Скалку использовать не нужно. Сформированный корж переложите в форму или на противень.
  13. Поверхность обязательно смажьте кетчупом или другим томатным соусом. Салями нарежьте тонкими ломтиками и равномерно распределите по основе. Добавьте нарезанные оливки.
  14. Начинки не должно быть слишком много – так тесто лучше пропечется и останется хрустящим.
  15. Сверху щедро посыпьте тертым сыром. Выпекайте пиццу в духовке, разогретой до 220 градусов, в режиме нижнего нагрева с конвекцией примерно 10 – 15 минут.
  16. Точное время зависит от особенностей духовки, поэтому стоит ориентироваться на румяные бортики и хорошо расплавленный сыр.
  17. Готовая пицца получается тонкой, мягкой внутри, с хрустящей золотистой корочкой и характерными воздушными пузырьками, как в хорошей пиццерии.

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