Как приготовить хрустящие драники без муки: что добавить к картофелю

Деруны без муки это как раз тот случай, когда одна привычная "страховочная" ложка может испортить весь эффект. Вроде бы мелочь, но после нее блюдо уже не такое хрустящее.

Иногда драники даже при правильной жарке, буквально разлазятся по сковороде. И нет ни хрустящей корочки, ни особого вкуса. Причиной может быть добавление муки – и здесь можно пойти совсем другим путем.

Как испечь драники без муки?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 500 граммов картофеля;

– 1 куриное яйцо;

– 1 большая луковица;

– 0,5 чайной ложки соли;

– масло для жарки.

Приготовление:

Картофель натрите на мелкой терке, после чего переложите его на сито и оставьте примерно на 10 минут, чтобы стекли лишний сок и крахмал. Тем временем натрите на мелкой терке лук и переложите в миску. Отжатый картофель добавьте к луку, перемешайте с солью и оставьте еще на несколько минут. Жидкость, которая стекла, не выливайте сразу – дайте ей постоять около 10 минут, чтобы крахмал осел на дне. После этого осторожно слейте жидкость, а крахмал, оставшийся, верните к картофельной массе – именно он и заменит муку и сделает драники хрустящими. Добавьте яйцо и хорошо все перемешайте до однородности, по желанию можно добавить немного перца. Сковороду хорошо разогрейте – проверить это можно, капнув немного воды: если капли быстро "бегают" по поверхности, она готова. Влейте масло и сразу выкладывайте примерно по 2 столовые ложки картофельной массы, формируя драники. Жарьте на среднем огне примерно 3 – 4 минуты с каждой стороны до румяной, хрустящей корочки. Готовые драники переложите на тарелку и подавайте горячими – лучше всего со сметаной.

Почему не стоит добавлять муку?

Мука в драники нужна не всегда. Ее часто добавляют, чтобы масса лучше держалась, но именно поэтому драники могут получиться плотными и менее хрустящими, пишет NV. Вместо тонкой картофельной корочки получается мягкая лепешка. Вкус картофеля уже не такой выразительный и все блюдо испорчено.

Если картофель хорошо отжат, а лишняя жидкость из него убрана, масса и без этого держит форму. Здесь лучше всего работает свежее яйцо и правильная жарка на хорошо разогретой сковороде. Именно поэтому после натирания картофель часто оставляют на сите или слегка отжимают, а крахмал, который осел внизу, возвращают обратно в массу.

Если муку все же добавляют, то минимально – буквально 1–2 ложки на большую порцию. Ее цель не сделать тесто густым, а лишь немного собрать картофельную массу. Для хрустящих драников важнее не мука, а баланс: меньше жидкости, горячее масло, тонкий слой на сковороде и жарка без лишнего переворачивания. Тогда драники получаются не "забитыми", а легкими и румяными.

Что добавить в грибную подливу для драников?

В грибную подливу для драников стоит добавить не только грибы, но и несколько ингредиентов, которые сделают соус гуще и выразительнее, пишет Kwestia smaku. Основа – свежие лесные грибы или шампиньоны, лук, чеснок, сливочное масло, немного бульона и сливки. Именно сливки дают мягкость, а бульон помогает сделать подливу не слишком тяжелой.

Грибы лучше сначала хорошо обжарить на сливочном масле с луком. Так они не просто сварятся в соусе, а дадут более глубокий аромат. Чеснок добавляют ближе к концу обжаривания лука, чтобы он не подгорел и не дал горечи. После этого вливают бульон, коротко протушивают грибы и уже тогда добавляют сливки.

Для более свежего вкуса в готовую подливу можно всыпать измельченную петрушку или укроп. А если соус кажется слишком сливочным и тяжелым, несколько капель лимонного сока или винного уксуса быстро сбалансируют вкус. Такая кислинка не должна ощущаться отдельно – она просто делает грибную подливу более живой.

К драникам этот соус особенно подходит, потому что сочетает то, что им нужно: сливочность, грибной аромат и немного сочности. Главное – не делать подливу слишком жидкой. Она должна ложиться на деруны, а не стекать с них, тогда блюдо получается действительно сытным и завершенным.

