Идеальное сочетание: рецепт драников с кабачками, которые на вкус лучше оригинала
Кабачки – это хит сезона, из которого можно сделать абсолютно все. Даже любимые деруны с ними станут еще лучше!
Никто не сможет устоять перед любимыми дерунами, а с кабачками они будут смаковать еще лучше, ведь станут более нежными и сочными. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом портала Ukr.Media и насладиться новым вкусом популярного блюда.
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Рецепт драников с кабачками
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 – 4 картофелины;
– 1 кабачок;
– 1 луковица;
– 1 яйцо;
– 2 яйца;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 2 – 4 столовые ложки муки;
– погашенная сода, соль, перец.
Приготовление:
Картофель натрите на крупной терке или измельчите в мясорубке и оставьте на 10 – 15 минут. После этого обязательно слейте лишнюю жидкость.
Кабачок также натрите на крупной терке и дайте немного постоять. Затем слейте сок. Лук измельчите: либо прокрутите через мясорубку (можно после картофеля), или мелко нарежьте кубиками.
Соедините картофель, кабачки и лук. Добавьте щепотку соды, погашенную уксусом (буквально на кончике ножа). Посолите, поперчите, добавьте сметану и яйцо и хорошо перемешайте.
Добавьте несколько ложек муки, ориентируясь на влажность овощей. Хорошо все перемешайте. Тесто должно быть похожим на густую сметану. Оно должно легко стекать с ложки, не растекаясь.
Жарьте с обеих сторон на умеренном огне. Одну сторону можно обжарить под крышкой, чтобы лучше пропеклось.
Приятного аппетита!
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