Готовим хит сезона: варенье из кабачков, похожее на киви
Кабачок может так убедительно притвориться киви, что с первого взгляда его практически невозможно распознать. Именно так и работает этот летний джем – яркий, густой и очень неожиданный.
Это варенье приятно удивит даже опытных хозяек. Достаточно совсем немного усилий, чтобы вас умоляли поделиться рецептом.
Как приготовить варенье из кабачков со вкусом киви?
Все дело в простых ингредиентах: очищенных кабачках, сахаре, лимонной кислоте и сухом желе со вкусом киви. Именно желе придает этому варенью характерный аромат и изумрудный оттенок.
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 килограмма очищенных кабачков;
– 1,2 килограмма сахара;
– половина чайной ложки лимонной кислоты;
– 3 пачки желе со вкусом киви.
Приготовление:
- Кабачки очистите от кожуры и больших внутренних семян.
- Затем нарежьте их мелкими кубиками или пропустите через мясорубку с крупной насадкой.
- Положите подготовленную массу в емкость, засыпьте сахаром, добавьте лимонную кислоту и оставьте на несколько часов, чтобы кабачки пустили сок.
- После этого поставьте кастрюлю на умеренный огонь, доведите до кипения и варите 20–25 минут, периодически помешивая, пока кусочки не станут мягкими и полупрозрачными.
- Не снимая кастрюлю с плиты, всыпьте три пачки сухого желе и быстро перемешайте массу, чтобы не было комочков.
- Затем проварите варенье еще 2–3 минуты на минимальном огне, избегая бурного кипения.
- Горячий десерт сразу разложите по сухим стерилизованным баночкам и герметично закатайте крышками.
Почему оно напоминает киви?
Кабачок в этом рецепте выступает в качестве нейтральной основы: он хорошо впитывает сахар, аромат и цвет. После короткого варки овощ становится мягким и полупрозрачным, а желе придает массе нужную густоту.
Именно поэтому получается не классическая овощная заготовка, а густой джем с необычным вкусом. После остывания он становится желеобразным и приобретает красивый изумрудный оттенок.
Что стоит помнить во время варки?
Когда кабачки настаиваются с сахаром, они отдают сок, а во время кипения быстро размягчаются. Если проварить массу слишком долго, она потеряет часть желирующих свойств.
Важно! Готовое варенье лучше хранить в прохладном месте – в погребе или холодильнике.