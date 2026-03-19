Фаршированные яйца с крабовыми палочками: вы такого на Пасху еще не готовили

Фаршированные яйца являются обязательной пасхальной закуской. Даже в таком простом блюде легко изменить вкус несколькими ингредиентами.

Достаточно добавить крабовые палочки, сыр и немного чеснока, пишет Смак. Тогда знакомый вариант будет выглядеть уже совсем по-другому и точно запомнится родным и гостям!

Как приготовить фаршированные яйца?

25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 5 яиц;

– 50 граммов сыра;

– 2 зубчика чеснока;

– 100 граммов крабовых палочек;

– 1 столовую ложку майонеза;

– соль и перец по вкусу;

– огурец для украшения;

– икру для украшения.

Такая вкуснятина

Приготовление:

Яйца отварите вкрутую, охладите и разрежьте пополам. Желтки осторожно выньте и измельчите. Добавьте к ним натертый сыр, измельченные крабовые палочки и чеснок. Посолите, поперчите, добавьте майонез и перемешайте до однородной массы. Подготовленной начинкой наполните белки, формируя сверху небольшие горки. Готовую закуску украсьте икрой и кусочками огурца.

Как идеально сварить яйцо "вкрутую"?

Нельзя бросать яйца из холодильника сразу в кипящую воду, пишет Recipetineats. Из-за резкого перепада температуры скорлупа легко трескается, и тогда часть белка просто выходит в воду. Лучше дать яйцам несколько минут полежать при комнатной температуре или хотя бы залить их немного теплой водой перед варкой.

В кастрюлю яйца кладут так, чтобы они лежали в один слой, без давления друг на друга. Воды должно быть столько, чтобы она полностью покрывала яйца еще примерно на два сантиметра сверху. Есть два способа, но стабильно работает один – сначала холодная вода, а уже потом нагрев. Кастрюлю ставят на огонь и доводят до кипения постепенно. Именно так яйцо прогревается равномернее, без резких перепадов внутри.

Как только вода закипела, огонь лучше немного уменьшить, чтобы кипение не было агрессивным. Для идеального "на круто" достаточно 9 – 10 минут. Если держать дольше, желток становится суше, а вокруг него может появиться темноватый ободок – это уже признак переваривания. Важный этап – остывания. Горячую воду надо сразу слить и залить яйца холодной, а еще лучше – очень холодной водой. Это не просто для удобства. Так останавливается внутренний нагрев, и яйцо не "доходит" дальше от собственного тепла.

