"Польские" фаршированные яйца на Пасху: эта закуска исчезнет со стола за секунды

Вареные яйца – одно из главных пасхальных блюд. И если немножко постараться, то можно подать к столу настоящий шедевр!

Фаршированные яйца с беконом и сыром – это настоящая находка даже для опытных хозяек. Она не требует времени и усилий, а на вкус просто божественно, рассказывает портал "Господинька".

Как приготовить фаршированные яйца по-польски?

Время : 20 минут

Порций: 5

Ингредиенты:

– 5 вареных яиц;

– бекон;

– 100 граммов твердого сыра;

– чеснок по вкусу;

– пучок укропа;

– майонез по вкусу.

Гениальная закуска без усилий / Фото "Господинька"

Приготовление:

Яйца варим вкрутую, даем остыть, чистим, отделяем желтки. Обжариваем бекон, мелко нарезаем и смешиваем с желтками. Туда же натираем сыр и продавливаем чеснок. Добавляем майонез и хорошо перемешиваем. Фаршируем яйца и украшаем по собственному вкусу.

Пасхальные продукты в корзину

В пасхальную корзину традиционно кладут продукты, каждый из которых имеет свое глубокое символическое значение. Главное место занимает паска, олицетворяющая присутствие Христа в жизни верующих и радость Воскресения, а рядом с ней обязательно размещают крашанки или писанки, которые являются символом новой жизни и пустого Гроба Господня, рассказывает "Уже-вже".

Также неотъемлемой частью набора являются молочные продукты: творог и сливочное масло, что часто формируются в виде небольших пасочек или шариков, символизируя жертвенность и нежность Божьей любви. Мясная часть корзины обычно состоит из запеченной буженины, домашней колбасы и сала, олицетворяющих достаток и окончание строгого поста.

Также в корзину добавляют корень хрена, который является символом несокрушимой силы духа, и щепотку соли как знак связи между Богом и людьми и консервант, что предохраняет от порчи.

